唐綺陽預言嚴藝文明年桃花運大開 《唐綺陽談星私廚》下一秒補刀笑翻全場

金鐘獎落幕沒多久，《唐綺陽談星私廚》就迎來三位金鐘常客嚴藝文、楊小黎與視網膜，巧的是除了視網膜是金牛座外，其餘三人全是天蠍座，節目一開場，唐綺陽就笑說：「天蠍女生的共同通病就是容易沒自信、會自卑，但其實天蠍本來就很優秀，自己心裡也明白，只是總要經歷一段辛苦摸索後，才敢自在、才有底氣。」相較之下，唯一的金牛座視網膜被她點名是「從小就知道自己要什麼、不需要任何累積」的類型，甚至能明確拒絕就算像是李安這樣等級的邀約，只要不符合興趣都會拒絕，視網膜頻頻聽了點頭認證。

廣告 廣告

節目中，唐綺陽忍不住提到視網膜早已停更的《眼球中央電視台》頻道，笑說最近台灣發生許多事，如果頻道還在，以其嘲諷著稱的風格，一定有許多精彩素材會讓視網膜「更紅」，沒想到視網膜卻回應：「我的想法是還好我停了，好麻煩。」坦言現在若要工作通常就是為了錢，或是自己覺得好玩、有趣的節目。反觀楊小黎則展現其「水牛性格」，她透露過去主持金鐘獎紅毯是所有影片全都看完而且沒有轉兩倍數，還因此得到飛蚊症，一直到主持到第三年才學著「放過自己一下」，更享受氛圍。

編導演三棲的嚴藝文則在節目上分享拍完《俗女》之後被貼上「厭男」、「女權主義」的說法，讓她直喊冤，嚴藝文說：「我超愛男生的!」並自曝其實自己是個「超級戀愛腦」，嚴藝文也抓緊機會詢問唐綺陽自己是否「不會有愛情了」。唐綺陽說: 「你很容易在感情裡面挫折你自己，所以你需要自己一直想通之外，也很需要《運》，運能幫你解開、帶來自信，這個《運》明年年中就來了。」讓嚴藝文喜上眉梢，不過唐綺陽立刻補刀：「12年一次！錯過就要等很久！」讓嚴藝文從驚訝轉為大笑：「那錯過就不要等了啦！」

最後聊到事業，楊小黎好奇自己獨自打拼許久，是否適合組團隊或加入既有經紀公司？唐綺陽給出明確建議：「你可以開始有團隊了，但是那是水到渠成慢慢來的，但不要簽進別的公司。」視網膜則坦言自己常有許多企劃構想，卻總是停留在想的階段，一想到執行就會害怕而縮手，唐綺陽說：「你比想像中更不能不自由，就是你一定要自由，你40歲以後更成功，只是不願意現在就用它。」視網膜聽完笑說：「我偶爾是會有這樣的想法，但是我這樣是不是太自負。」