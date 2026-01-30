唐綺陽預言「不演了」時代！2月星象震盪 未來2-3年世界劇變求生術

記者林宜君／台北報導

占星圈風向急轉。被粉絲稱為「國師」的星座專家唐綺陽近日針對2月運勢發出強烈警訊，形容一股結構性變化正在醞釀，世界與個人都站在關鍵轉折點，「能不能穩住並活下來」，將成為接下來的重要課題。唐綺陽日前在社群平台發文指出，占星界備受關注的重大天象「土星與海王星合相、進入牡羊座的新紀元」即將展開。

唐綺陽形容，這段時間整體社會氣氛已明顯轉變，瀰漫著一種「管你的、不演了」的能量，不論國際局勢或個人生活，都開始出現難以忽視的變動前兆，宛如「山雨欲來」。唐綺陽提醒，這並非短暫事件，而是一段長達2至3年的轉型期。雖然變化不會在一夕之間完成，但過程絕不平順，反而可能充滿壓力與衝擊，考驗每個人的承受度與應變能力。

針對2月的星象，唐綺陽分析，牡羊座特有的「速度、火氣與爆發力」將被全面放大，再加上天王星恢復順行所帶來的震動效應，以及4月天王星即將出現的重要跨階段變化，整體能量呈現高度不穩定狀態。她直言，各種「不按牌理出牌、超出想像的變化球」，恐怕會接連出現，像是一場突如其來的暴雨。

唐綺陽也進一步示警，今年幾乎每一個月都是關鍵節點，突發事件將成為常態。這些看似突然的變動，其實早有累積與鋪陳，只是在特定時間點集中爆發。面對即將到來的動盪，她提醒外界，與其恐慌，不如思考如何在混亂中穩住自己。她強調，唯有確認方向、站在正確的位置上，「走在對的路上，才能在風暴過後，真正展開屬於自己的新世界」。

