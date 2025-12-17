唐綺陽預言2026大爆發！嘆：2025「沒人好過」

再過半個月即將邁入2026年，有「國師」之稱的占星師唐綺陽在臉書發文，回顧2025年的星象變化對眾人帶來的衝擊。她表示，今年五星移位簡直地動天搖，天王星、海王星與冥王星形成的小三角，正在改寫所有人的命運。

唐綺陽指出，土星與海王星連袂進入牡羊座又回到雙魚座，昭示著氛圍丕變，令人七葷八素。在這一連串的變動中，許多人發現親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色。她形容這充分展現人生不由自己掌控的無奈，直言「想必沒人好過」。

對於即將到來的2026年，唐綺陽預告將是「很嗨的年」。她表示，2026年有別於2025年的悶與暗中破壞，火象能量將迥異於水象，會有嗨起來、狂起來、嗆出來的力道。這股能量也鼓勵大家起心動念，想要就去做做看，所有劇情顯化的速度將非常快。

唐綺陽透露，她個人相當期待2026年的來臨。她表示自己喜歡乾脆、光明正大的氛圍，受夠了許多模糊的事，覺得很多事早該往下推進。她在文末寫道：「我就是期待2026年快來的人，希望你也是。」

針對2026年的詳細運勢，唐綺陽宣布將改變以往出書的方式，改以YouTube會員區直播形式，分享完整的年度星座運勢解析。直播將於明年1月4日至1月6日連續三晚進行，每晚依開創、固定、變動等三種模式，依序解析12個星座，並針對每個星座提出「必做的3件事」。

