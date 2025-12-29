唐綺陽首度獻聲電影！唱主題曲怕獻醜 進錄音室有「他」陪伴才逐漸放鬆

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

靈異愛情電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲〈等不到的等〉，由占星專家「國師」唐綺陽首度跨界獻聲演唱，MV於昨（28）日上架後立刻在社群平台引發熱烈討論。談到這次答應演唱的原因，唐綺陽坦言，監製蔡意欽的熱情邀請與鼓勵，是她踏出這一步的關鍵，「他一直覺得我有唱歌的能力，不應該被埋沒。」

《啵me之我的青春住了鬼》唐綺陽開金口演唱電影主題曲〈等不到的等〉。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

唐綺陽分享，監製蔡意欽是自己的學弟，當初接到邀請時其實既意外又躍躍欲試，在對方的盛情之下，加上自己也想嘗試不同的創作形式，決定答應挑戰！真正走進錄音室後，才發現這次經驗比想像中更緊張，「錄音室裡所有細微的聲音都會被放得很大，一點小瑕疵都聽得很清楚。」再加上由金曲製作人陳建騏親自配唱，讓她一度有「獻醜」的壓力，所幸在對方溫柔而專業的引導下，她逐漸放下緊張，最終完成這次難得的音樂挑戰。

〈等不到的等〉是一首深沉內斂的抒情歌曲，以「等待」為題，描寫人在極度孤單與絕望中，仍選擇留下來、替自己守住一個交代的心境，歌詞巧妙結合電影劇中劇《寶釧》的意象，呼應「薛平貴與王寶釧」中「寒窯苦守十八冬」的情感原型，並揉合現代唱腔與歌曲聲調，讓古老的等待情懷轉化為貼近當代的情感獨白。

《啵me之我的青春住了鬼》唐綺陽（右）接受電影監製蔡意欽邀約，決定獻唱主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

唐綺陽談到自己對〈等不到的等〉的理解，她認為這首歌與電影都承載著屬於舊時代的情感觀，「等待不難，難的是放棄。」她也分享，人生中真正放不下的，往往不是事件，而是所關心的人，而這些牽掛本身，其實也是一種幸福。最後她也推薦觀眾走進電影院，「如果你對跨越時空、生死與情感的故事有興趣，歡迎來看《啵me之我的青春住了鬼》。」







