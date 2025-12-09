唐綺陽點出牡羊座胡釋安驚人特質 遲早有一天把胡瓜幹掉！三大星座有天生老闆命

胡瓜、小禎和胡釋安一家三口組成《胡來旅行社》，在節目中挑戰幫來賓規劃行程。他們努力運用資源創業，小禎和胡釋安到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，正好請唐綺陽看看，自己有沒有天生當老闆的命。果然在「天生老闆命的三大星座」中，胡釋安真的上榜，而且還被唐綺陽形容「遲早有一天把你爸幹掉」。

胡釋安坦言沒有當老闆的野心。

胡釋安的牡羊座是「天生老闆命的三大星座」第一個上榜的，擁有高度自信與抗壓性，從不輕言放棄。聽到唐綺陽詢問想不想超越爸爸和姊姊去當老闆，胡釋安笑回「還好」。唐綺陽馬上發現因為胡釋安認為現在這樣比較自由自在，如果真的當了老闆，就沒辦法這麼輕鬆了。

唐綺陽分析，牡羊座非常有個性，一旦當了老闆，可能會上癮。發號施令之餘，自己也會動手做，因為覺得自己動手做最快，所以最後就會變成勞碌命。

胡釋安好奇，如果自己想開咖啡廳不知道適不適合。唐綺陽雖然吐槽「這是我們20年前的人想開的」，但還是詢問胡釋安是不是想從基本的烘豆開始學起。胡釋安透露自己喜歡喝咖啡，也對製作過程有興趣，過去也做過起司蛋糕、提拉米蘇，所以他有幻想過在一個屬於自己的空間中，分享好喝的咖啡和美味甜點。

胡釋安曾幻想開咖啡廳，連忙詢問唐綺陽是否適合。

唐綺陽聽完頻頻點頭，認為胡釋安確實適合開咖啡廳，「重點是上升處女座，當咖啡廳有好多事要做，他應該會做得不亦樂乎」。這和當大老闆不同，屬於自己動手做的創業類型，當然最重要的是行動，只要開過一次就知道自己適不適合。

第二個上榜的是雙魚座，不習慣上級指令，所以會想要開創事業新天地。雙魚喜歡指使別人，又有讓別人心甘情願為他賣命的本事。唐綺陽強調，這不是其他星座有辦法做到的，雙魚座就是有辦法讓別人開開心心，完全甘願為他做事。

第三個適合當老闆的是天秤座，具備創業潛力，精心規劃每一步。唐綺陽以吳宗憲、劉德華為例，小禎和胡釋安秒懂。唐綺陽說明天秤座比想像中有個性，一旦個性展現出來，就只有創業這條路可走。不過雖然天秤座有夠怪，卻也滿有品味，會成為一個頗具風格的老闆。