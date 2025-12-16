唐綺陽點出這三大星座容易入戲太深！茵茵走心陷入自我懷疑

康茵茵、木星和卓文萱合作演出全民大劇團的作品《西門町一番地》，她們各自擁有不同的演技風格，在一起上Yahoo《唐綺陽談星私廚》時，聊到「容易入戲太深的三大星座」，茵茵發現原來因為自己的星座特質總愛滿足對方，才總在感情裡迷失自我。看見她陷入自我懷疑，唐綺陽趕緊點醒她這都只是參考，「千萬不要給別人定義你的機會」。

2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！

雙魚座

首先是雙魚座，喜歡模仿劇中形象，沉迷於夢幻場景。唐綺陽點出雙魚座有滿強的模仿能力，只要是雙魚座或是命盤中有雙魚特質，人生中一定會有神奇體驗，像是靈感爆棚、不由自主或身不由己的感覺。唐綺陽用喝醉酒比喻這種感覺，一旦沉浸下去，就很難拉回來，彷彿進入另外一個世界，所以很多天才型演員命盤中都有雙魚。

處女座

再來是處女座，會努力變成對方期待的樣子。唐綺陽分析，處女座的對宮是雙魚座，所以會願意為別人扮演某個角色。茵茵想到自己的上升正好是處女座，所以很容易感覺在交往的過程中被控制，會盡力符合對方需求，沒做好還會覺得是自己的錯。

廣告 廣告

茵茵過去在感情中常常活成對方想要的樣子。

茵茵感嘆處女座是不是不適合交往或結婚，感覺會失去自我變成另一個人。唐綺陽直言，既然如此就更要慎選對象。茵茵又想起自己的人類圖也有這種特質，唐綺陽連忙提醒她，不管是人類圖還是MBTI等工具，全部都是參考，不要受限於分析出來的結果，認定自己無法改變。

唐綺陽自己就是演到幻想成真的最佳範例。

天蠍座

最後上榜的是天蠍座，愛美永無止盡，演著演著就成真了。正好唐綺陽是天蠍座，她大方承認自己喜歡幻想當主角，這和天蠍座的第五宮是雙魚座有關，所以唐綺陽建議天蠍座可以學她，挑一個角色專心演，演著演著不知不覺就成為了那個角色。