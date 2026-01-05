唐綺陽點名水瓶座「成為眾星拱月焦點」2026火象年開跑！

2026年正式開始，星座專家唐綺陽透過直播，分享一月份運勢。由於一月份正值魔羯座轉水瓶座的關鍵時刻，也是火象新時代的起點。大家會經歷從「高壓責任」到「社群人際爆炸」的過程，尤其是一月下旬開始，水瓶座會開始不停被提起，事情很多的化學反應，將要讓所有人都非常有感。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

一月正式走入水瓶能量，整體氣氛出現明顯轉折。月初仍籠罩在魔羯座的沉重氛圍中，責任、結算與必須面對的現實議題全面浮現，不論是工作、家庭、金錢或照顧義務，很多「早就該處理的事」一次被推到眼前。行星密集連動，讓每個人都很有感，事情多、節奏快，幾乎無法逃避，彷彿被劇情推著往前走。

在這樣忙碌的外表之下，心理層面也暗潮洶湧。土星與海王星的相位帶來集體性的焦慮感，即使表面看似平靜，內心仍容易對未來感到迷惘，尤其在空窗或停滯狀態時，更容易陷入過度思考。這並非現實真的失控，而是星象放大的心理濾鏡，越是胡思亂想，壓力越重。

隨著星群逐漸轉入水瓶座，焦點從個人責任轉向人際、社群與群體議題。你會發現自己開始為別人的事、團體的需求，甚至網路與社會話題而忙，生活畫風瞬間轉變。人際互動變得密集且充滿火花，創新、衝突與不按牌理出牌的狀況同時出現，溝通稍有不慎就容易擦槍走火，但也激盪出新的可能性。

整個一月火星能量強烈，象徵行動、衝動與改變的力量被全面啟動。與其被焦慮吞沒，不如主動動起來，調整生活節奏、身體狀態或人生方向。這是一段為新階段暖身的時間，真正的新時代正在醞釀，而現在的選擇，正悄悄決定你接下來站的位置。

牡羊座

一月的牡羊座幾乎沒有「清閒」這個選項，事情會主動找上門，你不需要出頭，就已經被推到關鍵位置。守護星火星整月承受多方能量衝擊，讓你同時面對責任、壓力與曝光，尤其在事業領域，容易被上司、長官點名，重要專案與決策落在你身上。這是一段升官感很重、但實際體感偏累的時期，你正在被看見，也正在被考驗。中下旬人際圈與合作方向開始洗牌，會接觸到不同層級與市場視角的人，你的名字逐漸成為被討論的關鍵字。財務進出頻繁，上旬需避免衝動消費，下旬成果才會逐漸明朗。感情方面，你的存在感自然放大，不用主動追求，喜歡你的人會靠近。

金牛座

金牛座的一月延續著前段時間的緊繃感，你並不是做錯事，而是被看見、被盯上了。火星讓你在人際與職場中成為焦點，體制、上級或合作方對你要求提高，壓力隨之而來。九宮能量啟動，學習、進修、考試、海外或跨領域事務浮上檯面，你的表達能力與觀點將直接影響評價。下旬進入十宮後，責任與位置被正式點名，這是一段考核期，也是升級期，外界對你有期待。金錢與感情在中旬前波動較大，容易因情緒或疲勞而衝動。人際中存在暗流，有競爭與比較，保持觀察比正面衝突更有利。

雙子座

雙子座的一月被人際與工作雙線推著前進，你會頻繁被臨時點名、被拉去救火，看似只是配合，卻暗藏重要機會。婚喪喜慶、聚會與應酬增加，你的體貼與反應力讓你成為「被需要的人」，也因此認識到有份量的關鍵人物。工作上，你正在負責能見度高、成敗影響大的任務，這些成果會直接堆疊你的專業評價。八宮能量帶來危機感與財務壓力，可能掌握公司或家庭的重要資金流向，成功與否都不容失誤，壓力之下也要留意情緒性消費。下旬九宮啟動，旅行、出國、拜訪親戚或身心靈探索成為出口，但行程忙碌、體力消耗仍高。感情方面，上旬情緒易起伏，下旬適合深度對話，把話說清楚反而讓關係更真實。

巨蟹座

巨蟹座一月的關鍵字是「為重要的人而忙」。七宮能量強烈，合作、伴侶、家人或關係中的責任接連而來，你往往是那個被點名出面、協調與善後的人。不是沒人能做，而是大家相信你做得最好。火星帶來磨合與衝突，有些人讓你心累，但並非全是惡意，重要的是別把所有責任都往自己身上攬。下旬進入八宮後，金錢與資源議題浮現，年終、分紅或預算討論有好消息，也可能接手保險、貸款或家中財務。事業上，你是上層眼中的關鍵角色，忙碌代表被信任。感情與外在狀態開始被看見，有人推你一把，也讓你重新在意自己的樣子。

獅子座

獅子座的一月被工作全面包圍，事情多到無法推託，幾乎樣樣都指名你處理。星群壓在工作宮，讓你成為不可或缺的角色，但體力與精力消耗也特別快。作息容易被打亂，越逞強反而越疲憊，身體狀態將直接影響工作表現。同事與部屬狀況不一，你必須事必躬親，清楚立下規則反而能省下後續麻煩。上旬提案與計畫仍有模糊地帶，不宜太快投入。下旬關係議題浮現，伴侶或合作對象成為焦點，有好的支援，也可能遇到強勢的人。人事是非並存，有人挑戰你，也有人力挺你。感情上防禦感提高，爭執反而能讓關係更真實。

處女座

處女座的一月節奏逐漸加快，生活與工作開始要求你拿出更高效率與專業度。創意、表現與成果容易被看見，這讓你同時感到被肯定，也對自己要求更嚴格。日常事務繁瑣，細節多、責任重，但正是你擅長的領域。人際互動增加，有合作邀約與討論空間，也需要拿捏界線，避免過度付出。財務狀況屬於穩中有變，適合檢視支出結構與長期規劃。感情方面，互動熱度上升，但需要更多溝通與理解，別把壓力悶在心裡。

天秤座

天秤座一月同時扛著內部與外部的重量。星群進入田宅與內部宮位，家人、住處或團隊內部狀況需要你穩住，你很清楚只要你不在場，事情就可能出錯。這是一段需要把話說清楚的時間，情緒若壓著不說，外在運勢也會受影響。下旬星群進入五宮，能見度、魅力與感情熱度明顯提升，你可能被拱上台、被要求表現，實際上也比想像中做得好。玩樂心態反而帶來亮眼成果，讓上層重新評估你的價值。財務與合作進入關鍵討論期，有小機會也有現實考量，雖有偏財運但不宜貪心。新造型和才華受矚目，親密關係問題容易浮現，或是股東問題，也可能是另一半帶動你跟著一起忙。

天蠍座

天蠍座的一月忙碌感明顯，事情多、節奏快，同時也考驗你的健康與耐性。守護星被啟動，讓你成為非你不可的角色，曝光與責任同步增加。細節特別重要，這一波成果會影響後續評價，慢一點反而更好。溝通、學習與傳遞資訊成為主線，你可能臨時補課、臨時上場，但會有人在關鍵時刻支援你。中下旬短途移動、出差增加，勞累卻有收穫。月底重心轉向家庭與內在，適合整理居住空間，也是在整理心裡。

射手座

射手座一月從高曝光退場，開始進入務實盤點的階段。焦點轉向金錢與價值，你會認真思考哪些事值得繼續投入，也更敢說不。財務流動明顯，賺得多、花得也多，需要理性規劃。身體容易反映壓力，小傷、小病提醒你放慢腳步。下旬生活感變得輕鬆，朋友互動增加，你可能成為聚會核心。口舌是非仍在，低調是最好的保護色。感情上，上旬甜、下旬深，關係可能轉化得更真實。

魔羯座

一月對魔羯座而言，是一段責任全面上線、無法閃躲的現實檢核期。月初仍深受魔羯能量影響，工作、家庭、金錢與照顧義務同時浮現，許多早就知道「遲早要面對」的事情，在這個月被一次推到眼前。你不是突然變忙，而是累積已久的責任正在集中結算，節奏快、壓力重，幾乎沒有喘息空間，只能一步步把該完成的事完成。

表面看起來你依然冷靜，但內在其實承受不小的心理壓力。土星與海王星的影響，讓你在高度務實之餘，也會對未來產生不安與迷惘，責任型星象放大了你對「不能失誤」的焦慮感。隨著星群逐漸離開你的星座，你會明顯感覺重心開始轉移，事情不再只圍繞在你自身，而是延伸到團隊、人際與整體局勢。但忙碌感仍會延續，你只是從「獨自承擔」轉為「在群體中扛事」。整個一月火星能量強烈，提醒你別只撐住現況，也要為下一階段做調整。這是一段替未來重新定位的月份，你現在的選擇，正默默決定你接下來站在什麼高度。

水瓶座

水瓶座一月上旬仍在幕後忙碌，很多努力不被看見，無力感偶爾浮現，會想尋求身心靈領域。這是一段業力清算與方向調整期，有些事不是努力就能留住，接受變化反而順。下旬星群進入命宮，你的能見度快速提升，生日季帶來關注與話題，成為眾星拱月的焦點。你其實早已想清楚方向，只是在等對的時機。過去的善意開始回饋，但也伴隨檢視。當心口舌是非，會有關鍵性的演講等，也會想上課進修。感情低調卻被關注，神秘感反而引人好奇，但要當心有人拆穿破壞攪局。

雙魚座

雙魚座的一月像是從迷霧醒來前的最後考驗。海王星即將離開命宮，你的判斷力與責任感逐漸清晰，但一月特別需要細心，小錯容易被放大。責任升級，長官要求嚴格，卻也在幫你定位。人際活動增加，認識不同圈層的人，未必留下關係，但都有收穫。中下旬轉向內在與幕後，過去的累積開始顯現成果，也有必須面對的真相。金錢運兩極，表現好就有回饋。