唐綺陽點名簡少年內耗原因竟是「太聰明」天生敏感的五大星座

新生代命理師簡少年時常在短影音中為粉絲解惑，但他本身卻為了容易內耗的性格所苦。他和雪力一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》中，聊到「情感豐富！高敏感的五大星座」，雙子座的簡少年就被唐綺陽點名，和處女座一樣都「敏感的要命」。

唐綺陽點出，雙子座主要是太聰明，什麼都看得出來，常常隨口一問就問出自己不想聽的答案。簡少年苦笑道：「每次都覺得，能不能不要跟我講這麼多。」竟然不想聽都不行，唐綺陽建議雙子座和處女座更要好好處理接收到的資訊。

此外，三個水象星座也屬於高敏感的辛苦類型，分別是巨蟹、天蠍和雙魚。唐綺陽表示，水象星座本身感覺太強，走進一個空間就會知道發生什麼事，察覺空氣中的不對勁，並開始猜測大家的心思。

唐綺陽的天蠍座對周遭氛圍相當敏感。

唐綺陽點出，尤其是水象發現「如果可以不要騙我卻騙我」，心裡就會開始想很多，因此在混沌不明的狀態下，水象星座就會很辛苦。

雪力聽完直呼「好累」，因為她是天秤座，跟雙子座的簡少年和天蠍座的唐綺陽比起來，算是最輕鬆的。果然雪力笑說：「我的人生因為我的不敏感，而變得很美好。」當朋友提醒她別人心思可疑，她都覺得還好，自然就不會當一回事。

唐綺陽已經有一套可以緩解敏感反應的撇步。

唐綺陽也分享一個小撇步給高敏感族群，就是適時「解離一下」，讓自己從理性的高度去判斷心裡的感受，分析自己的感受對現狀有沒有好處，如果沒有助益，就別再往裡面去。