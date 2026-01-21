唐綺陽點名這五大星座「分手後口碑還在」不一定是好現任但一定是好前任！

說到「前任」，大家可能會冒出非常兩極化的看法，不過有些星座雖然感情已逝，還是能留下不錯的口碑。星座專家唐綺陽點名12星座中的優質前任，和大家分享「那些分手後口碑還在的星座」，只要沒有撕破臉，說不定真的能被舊情人誇上兩句。唐綺陽列出牡羊座、射手座、天秤座、魔羯座和獅子座，都是優質前任的代表。

唐綺陽大推12星座做這件事轉運 迎接2026火象年！

牡羊座

牡羊座面對分手不會強留對方，一旦分開，他們會採取不過問、不打擾、不主動，如果前任主動聯絡、求幫忙，充滿義氣的牡羊座會念在舊情的份上幫忙、給予安慰。牡羊男把前任視為「最懂自己的人」，分開多年後仍可像朋友一樣吃飯敘舊，甚至還能當交心的朋友。

廣告 廣告

唐綺陽稱讚牡羊座有君子風度，不會趁前任回頭聯繫時見縫插針。

射手座

射手座則是會忘記不愉快，只記住好的地方。唐綺陽吐槽多半是射手比較花心，不過不用擔心射手座會批評前任，他們會識相地消失，也不會糾纏對方。射手座愛玩和喜歡搞消失的劣根性，再變成前任後通通消失，輕鬆見面對他來說才沒負擔。所以唐綺陽才說，射手座不一定是個好的現任，但一定是個好的前任。

唐綺陽吐槽射手座不一定是好的現任，卻一定是好的前任。

天秤座

天秤座在分手後是老死不相往來的類型，因為受傷太深，再也不會跟對方聯絡。如果是天秤座提分手，他們可以做到前一秒分手、下一秒忘記。而且就算天秤座心裡有各種感覺，他們也絕不說出口，想做好口碑，只想當感情履歷表中的白名單。

魔羯座

魔羯座很認真看待感情，如果分手後會憂鬱很久，反省自己哪一步做錯。雖然滿腹苦水，但魔羯座只會找自己人訴苦，不會跟前任撕破臉，就怕日後還會再遇見。如果有人跟魔羯座打聽前任，他也不會口出惡言，在顧及形象和各種可能性的前提下，魔羯只會委婉地暗示對方「自己觀察看看」。魔羯座還會從失敗的感情中學習，努力當一個現任的好情人。

獅子座

獅子座分手後可能會表現得更大器、更大方，要讓前任看到「離開我，是你最大的損失」。雖然可能在意金錢，但獅子座不會跟前任計較太多，希望前任藉此能懷念自己。包括共同好友也是一樣，不管獅子座是不是真的在意，表現出來的一定是不在意朋友們繼續跟前任往來。獅子座分手後也會後知後覺地自我反省，努力讓自己變得更好，每天幻想前任後悔的樣子。等獅子找到平衡點後，或許可以重新跟前任當朋友，不介意跟對方談心甚至示弱，因為這樣才是強者的表現。