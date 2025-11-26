唐綺陽點名這五星座注定發光發熱！獨家點評視網膜走紅秘訣

《唐綺陽談星私廚》邀請到嚴藝文、楊小黎與視網膜三位金鐘獎常客，分享他們在各自領域奮鬥打拼的心路歷程。每一位站上大型舞台的藝人，都不是偶然發光。他們曾歷經低谷與外界質疑，卻始終堅守對表演的熱愛，選擇沉潛與累積，默默耕耘每個角色，深信時間的淬鍊終將綻放光芒。唐綺陽也以星座角度剖析，哪些星座注定發光發熱。

視網膜光芒藏不住。

水瓶座｜與眾不同，實力非凡

唐綺陽特別點評上升水瓶的視網膜，表示他一現身就讓人眼睛一亮，正是他的「獨特怪異」魅力使他走紅，展現出水瓶座與生俱來的與眾不同與實力。

牡羊座｜永保熱情，低谷中闖出一片天

牡羊座雖年輕時衝動易受傷，但永不氣餒的性格助他們闖出一片天。唐綺陽直言，成龍便是牡羊座的典範，憑藉堅持與熱情持續發光發熱。

天蠍座｜靠底氣自信發光，歷經磨練後綻放光彩

楊小黎坦言自己因不夠自信，對讚美心存虛疑。唐綺陽說明，天蠍座需要厚實的底氣，靠自身努力與歷練才能確立自信，因此多數天蠍於35歲後開始真正發光發熱。

天秤座｜外表吸睛，才華與人格魅力雙重加持

天秤座憑藉姣好外型初被注意，起初或被誤解為缺乏實力，但隨著時間推移，憑藉才華和獨特人格特質，最終贏得大眾肯定，綻放耀眼光芒。

魔羯座｜踏實努力，成就優秀典範

談及魔羯座，唐綺陽與嚴藝文不約而同提到謝盈萱，強調魔羯座以努力為人生使命，從小培養認真態度，雖然有時給人嚴肅感，但正是這份堅持讓他們保持優秀並持續發光。