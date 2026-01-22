唐綺陽點名這些星座是「職場神隊友」 遇到事情跟他求救準沒錯！

劉以豪、張軒睿在新劇《監所男子囚生記》中，攜手搞笑詮釋監所職場文化。他們一起到Yahoo《唐綺陽談星私廚》，說到「職場神隊友」，唐綺陽跟他們分享「我需要他！職場神隊友的星座TOP3」，也告訴所有觀眾，遇到麻煩事找這些星座求救準沒錯。

金牛座｜魔羯座

「神隊友」第三名是金牛座和魔羯座，堪稱辦公室靠山，包辦所有麻煩。唐綺陽覺得金牛座、魔羯座屬於可靠型的神隊友，如果找不到人幫忙，找這兩個星座絕對「使命必達」。而且唐綺陽說，金牛和魔羯如果願意幫忙，就算無心也至少會做到60分，有心的話絕對做得更好。

處女座

第二名是處女座，會拿出畢生絕活，完美不出包。處女座屬於只要你肯呼救，他們幾乎無所不能、無所不包。索艾克擔心找處女座幫忙還要被念，唐綺陽覺得念一念就能幫你做很多事，還是相對划算。但射手座的索艾克面露難色，趕緊拉同為射手座的張軒睿回答，張軒睿雖然忙著吃飯，但非常肯定地點頭，表示真的很怕被念。

如果臨時有事要求救，唐綺陽大推可以找處女座。

唐綺陽馬上告訴他們破解之道，不需要特地提前找處女座幫忙，就算臨時向處女座求救，處女座也「什麼都有」，就算沒有也會幫你問到，人脈出乎意料地廣。

天蠍座

唐綺陽認為天蠍女比天蠍男更可靠一點。

「神隊友」第一名是天蠍座，自帶競爭模式，用實力說話。張軒睿好奇這是否有性別之分，天蠍座的唐綺陽為他解答，直言天蠍女可能比天蠍男更可靠，因為天蠍男有一點脆弱。天蠍座變身神隊友的表現可攻可守，表現可溫柔、可暴烈，只要在乎的人受委屈，天蠍座就會開啟復仇模式，化身標準的神隊友。