唐綺陽點名這些星座12月將遇業力爆發 2026火象年要來了！
2025年倒數計時，唐綺陽在YouTube直播中首次解析2026年運勢，同時解答年末12月的星座運勢。唐綺陽提到2026年被稱為「火象元年」，在火象能量影響下，無論好壞都將特別明顯。因此唐綺陽疾呼：「我們一定要記得把自己搞好，當明年那個發光發熱、有機會、有舞台的人。」
2026星座運勢轉機年！唐綺陽點名三星座將苦盡甘來 苦主留言洗版：拜託讓我出運吧！
未來將沒有規則可循、國際局勢變動，即便如此，一定還是跟「人」有關，像是人際關係的流動，所以未來「有朋友」就很重要，前提是要知道自己的強項。過去的方式已經行不通，只有自己不斷改變才能因應未來潮流，唐綺陽也大膽預言，如果選擇不變，一定很快就被時代拋到後面。
因為以星象來看，過去的14年已經結束，做自己的時代將成為主流。因此很多人陸續覺醒、做出重大改變，正好機會就是留給懂得自己、已經準備好、懂得把握的人。唐綺陽建議，趁著年末歸納2025年當中的改變，以樂觀積極的心態做好準備，自然不須害怕未來的突發狀況。
而在12月需要注意的，包括長期被忽略的隱憂，無論是健康還是工安各方面，這段時間容易出事，不可掉以輕心。過去的混亂將在這個月告一段落，最好開始面對現實、釐清真相。年末大家也會特別關注未來願景、海外旅遊、跨界學習、理財等議題。等12月中下旬太陽進入魔羯，能量由射手的奔放轉向務實、負責，此時適合收心，為明年的火象戰場儲備體力。
巨蟹座
水逆結束，終於擺脫被追究過去的感受，開始向前走。12月前半五宮能量強，巨蟹更容易被看見，表現、戀情或才華都被放大，若從事曝光領域特別加分。把握12/12前的社交與聚會，容易吸引年輕、聰明型對象。
本月工作忙碌、責任變多，凸顯出巨蟹的價值。健康方面需要留意火氣大或突然不適，可能需要常跑醫院，幸好醫療運不錯，適合進入治療或展開健身計畫。
月中後可能遇到麻煩人物或必須配合對方，但太陽金星陸續加入會改善合作氣氛，與關鍵人物建立更穩定的連結。木星逆行在命宮到明年3月，可趁此整頓自己，3到6月將大幅成長，方向會變明確。
天蠍座
受到火星在二宮、冥王星在四宮影響，需要處理金錢議題，像是衝動購物、罰單等。金星與太陽會提醒分辨「需要 v.s. 想要」，要注意12/15前不宜亂花錢，之後在財務上會更理性。
家庭與居住環境持續變動，家人之間界線重組、親密度改變、價值觀重新定位。雖動搖安全感，但也讓天蠍找到真正的靠山與力量。
月中後可能旅行、出差、參加聚會，也吸引聰明、有趣、能提供資訊的人。旅行初期有點奔波，但年底明顯順利、享受度高。
本月有機會透過寫作、演講或因言語表現受到關注，感情方面有桃花，但自己也可能無意識擋掉好機緣，越自信越能吸引好對象。
雙魚座
12/10 海王星順行後，先前無能為力的感覺漸退，雙魚不再被過去束縛，自我定位更清晰，也能更自在表達。木星逆行於五宮使才華、創作、育兒議題被放大，無論好壞都會被看見，猶如「業力大考」。
木星明年3月順行後，雙魚的才能、曝光度、桃花運都將大幅提升，現在需進行自我檢討、調整心態，不建議回頭前任。本月不妨多與上司、高層密切互動，有機會接重要任務、獲得信任或上位者青睞，表現專業會大加分。
月中後社交爆量，像是尾牙、聚會、社團活動、表演展現，有機會讓人驚豔，藉此帶來感情與人脈機會。
牡羊座
月中明顯感覺較自由，想探索新知、計畫出國，接觸異文化。金星在九宮帶來高質量桃花，多出現在有學識、不同背景或國外的人身上。
受到天王星在二宮影響，牡羊可能延伸斜槓，被挖掘到意想不到的才華。12月與1月是「醞釀新開始」的階段，請保持開放，不要自我設限。
月中後事業心、能見度、主管注意力突然變強，面對任務找上門，可以自行選擇是否接下。中下旬合作與高層關係更順，重要人物願意提攜。有機會處理財務、大筆金錢或公司資金相關事項。海王星12/10起影響內在方向，會逐漸看清真正想要什麼，適合與智慧人士交流、釐清迷惘。
獅子座
守護星在五宮，讓獅子座能見度極高，外表、戀情、作品、才華等方面都容易被放大。若之前感情有爭吵或混亂，現在金星進來能緩和局面，也帶來變美、形象提升的好運，建議把握露臉的機會。
12/12前偏向思考家庭、家人健康或居家整頓；12/12後桃花運、亮相機會更旺，創作、表演、舞台表現都容易被看見並受到肯定。
木星在十二宮代表「業力整理」，若今年未爆發，就會在3月前收尾；7月後木星進獅子座，可望大鳴大放。12月有利於變美、被看見、被肯定，是積累名聲與好印象的關鍵月份。
射手座
前一段時間被火星烤得又忙又累，但能見度高、話題性強。太陽與金星進射手後，自信終於回來，專業與實力被肯定，開始走出低潮。
本月重點是「名聲、評價、專業」被大幅討論，可能因過去作品或口碑受到好評，也可能因小失誤被放大。中下旬後財務開始動起來。注意 15到21日期間衝動破財，等理性回歸後可好好規畫理財、投資。
木星逆行於八宮，代表仍在渡過危機與變化，但3月順行後會有重大突破。感情上金星在命宮，需要主動才會開桃花，不要等別人出招。
金牛座
先前總感覺被別人盯著，評價兩極化。靠著累積好評，對合作、簽約、募資、接觸大咖都很加分。財務有大動作，可能涉及投資、分潤、合約金額。
越到月底越放鬆，適合出國、旅行、修課、參與宗教活動。月中前旅行較像出差，月底才能真正玩。
水星在七宮順行帶來深入談話與合作討論，感情方面需小心「致命吸引力」，容易被神秘、危險的對象吸引，但雙方不一定適合。建議桃花放到月底再處理。
處女座
守護星水星順行，有助重新找回表達能力、行動力，三宮使處女座忙於溝通、學習、短程移動，也更自在與朋友互動。12/12後水星進四宮，家庭、家人、房屋整理成為重點，可能涉及改裝、照顧家人、布置家裡，也能讓家庭氣氛變溫暖。
月中後開始亮相、表現才華，有活動、派對、主持、演說等機會，一鳴驚人或曝光度大增。五宮強也帶來旺桃花，容易吸引充滿行動力或個性鮮明的人（牡羊、天蠍等火星型）。重點是天王星明年正式進十宮，處女的事業版圖將大改寫，今年只是彩排。
魔羯座
魔羯正面對人際、兄弟姐妹、朋友或學業上的「真相時刻」。之前壓抑的問題會浮出，需要誠實面對與整理。魔羯座開始從被動轉為主動，社團、人際、活動進入順流，能有效處理任務。
11月以來經歷過工作繁重、暗箭、小人、睡不好。幸好本月中後魔羯恢復活力與主導權，也被看見與肯定，能吸引貴人、機會、合作。
感情方面多半暗戀、曖昧或帶業力色彩，對方有不方便公開的一面；月底後戀愛才比較順。
雙子座
水星順行讓職場與健康回到正軌，開始進行斷捨離。12/12後水星進七宮，會與合作對象談得更清楚，也可能簽約。容易遇到強勢或需要配合的對象，但太陽與金星進後，對方態度變友善，也願意合作，本身實力在互動中被凸顯。
月中後開始處理錢相關的問題，包括分潤、資金、投資、補助、公司財務等，金額可能變大，需要精準判斷。中下旬危機逐漸變轉機，在關鍵時刻做出有利決策。
感情方面人緣佳，但不一定是要交往的類型；若有伴侶，本月會談到更深層的承諾。等到明年壓力逐步解除，2 月、4 月、7 月三波迎來重大解放。
天秤座
星群走入三宮，會忙於旅行、出差、與不同領域的人交流，溝通表現強，人氣很好。就像濱崎步雖然演唱會被取消，在艱難中仍完成任務而被讚賞。
三宮旺帶來資訊量大、朋友多、表達直接，若做主持、訪問、演講會很亮眼。月中後火星進四宮，家裡可能有突發狀況（修繕、家人健康、搬動），但太陽與金星後續加入會改善，月底家庭能穩定下來。
事業上將被考核，代表上位者在觀察，明年3月後事業聲望將明顯上升。感情方面金星整月在三宮，遇到的人能力強、聊得來，較像朋友般互動，可能在旅行中擦出火花。
水瓶座
開始整理價值觀、理財方式，財務逐漸穩定，能採取新策略。天王星逆行在四宮讓家庭有些尾聲問題，但水瓶多半已有解法。
水星順行於十宮，與上司溝通變順，12日後社交活絡、活動順利、能遇到高質量人脈，也適合做生意、提高曝光。
但12/15火星進十二宮，將進入業力爆發期，留意是否曾得罪人，15到21號尤其易遇到麻煩、不當流言或暗中挑戰。21 太陽、25 金星跟進後救兵趕到，有人願意暗中幫你。感情上是萬人迷，人緣與桃花皆佳，但要避免過度冷感，把人推遠。
