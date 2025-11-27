唐綺陽《熱吵店》慶生淚崩 阿Ken感性喊：妳給大家力量

星座專家唐綺陽近來代班沈玉琳主持節目《11點熱吵店》，適逢她生日，製作單位精心策劃「唐老師生日大壽！本尊在看，分身賀壽大亂鬥」特輯，邀請海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹等藝人，模仿不同時期的唐綺陽獻上祝賀表演，唐綺陽不僅被逗得笑開懷，也感性致謝，說到情緒激動處兩度落淚。

唐綺陽近日在《11點熱吵店》獲得生日祝福後落淚。（圖／TVBS提供）

唐綺陽自7月主持《11點熱吵店》，逐漸解放自我，除了穿起短裙露出鉛筆腿，這次生日還主動貼近猛男胸膛，做足節目「笑果」，也坦言：「只有來到《熱吵店》才會穿短裙！」

廣告 廣告

搭檔阿Ken一開場對著唐綺陽告白，「妳主持一整天腳很痠，因為在我心裡跑了一整天。今天的來賓嘴巴都會有點甜，因為都沾了糖，是唐綺陽的唐」，不料冷笑話意外戳中唐綺陽感性的心，她瞬間紅了眼眶，阿Ken見狀嚇一跳，連忙正經表示：「妳每回星座講解與溫暖叮囑，讓所有觀眾深受影響，也因為有妳，給我們心中很大的慰藉與寄託，妳給大家很大的力量。」一番真情告白，讓唐綺陽掏出衛生紙頻頻拭淚。

主持搭檔阿Ken與節目來賓海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹等藝人，一同為唐綺陽慶生。（圖／TVBS提供）

阿Ken表示唐綺陽「給大家很大的力量」。（圖／TVBS提供）

所幸唐綺陽隨後破涕為笑，被各「分身」的表演逗到樂不可支。馮晨軒以一身黑白褲裝帶來冷笑話星座週報，加碼表演打鼓版生日快樂，吸引唐綺陽忍不住坐上鼓座敲擊一番；卡古聯手魔術師馬拉將，表演水逆封印術與雙重讀心術；琳妲和筠熹與雙猛男帶來熱舞；撒基努則現場烹煮創意料理「下麵著火給妳吃」，端出一碗豬腳長壽麵；而海產為了表演煞費苦心，特地譜寫完整歌曲，還寫出「唐綺陽嫁給我」藏頭歌詞，他的熱烈表白雖被唐綺陽打槍，但自彈自唱仍博得滿堂彩。