唐綺陽10月獅子座運勢神預言？粿粿婚變「業力爆發」全中
范姜彥豐日前公開指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）。有網友發現，國師唐綺陽10月份的星座運勢分析中，曾預測獅子座將面臨「業力爆發」，秘密可能被揭發，且會遭到親近的人背叛，與同樣為獅子座的粿粿夫妻目前的婚變情況驚人吻合。
一名網友在社群平台Threads上分享，唐綺陽先前針對獅子座10月運勢的分析中特別提醒，獅子座要小心「業力爆發」，潛藏的秘密和暗地裡的行為容易被放大檢視，甚至公諸於世並遭到公審。唐綺陽當時示警，如果沒有做錯任何事就不用擔心，「有做錯事才要擔心業力引爆。」
唐綺陽也解釋業力引爆，可能與內部、自己人或家人有關，獅子座可能會被有情感連結的人背叛，「不是所有的人都值得信任」。
關於婚內出軌的爭議，粿粿於29日在Instagram限時動態發文回應，強調自己一直盡力以理性與誠意溝通。她表示雙方協議談了很久，「由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。」粿粿也承諾會將完整事實整理給大家，「我會負起該負起的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」
王子也在Instagram針對介入粿粿婚姻一事發聲道歉，強調自己是在女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，「雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」他所屬經紀公司喜鵲娛樂也表示，藝人必定以誠懇態度深切反省，並承擔應有之責任。
《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》
