唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證

最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 + 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變瘦、臉變 V 臉的秘密武器之一。在社群上瘦身迷都在討論：「銀耳到底是不是減肥神器？」這篇就用最簡單的語氣跟你拆解為什麼銀耳這麼紅、怎麼吃最有效、還有專家怎麼看。

唐綺陽最愛減肥食物「銀耳」

唐綺陽先前在採訪中提到，她減重期間最常吃的食物之一是銀耳（Tremella fuciformis）。這種又叫白木耳、雪耳的食材低卡高纖、有滿滿膠質，讓她在控制熱量的同時不會餓得受不了。而銀耳也不像某些健康潮食那麼怪味，煮湯、做甜品都好吃，是她能長期吃下去的瘦身「秘密武器」。從營養學角度看，銀耳本身熱量低、膳食纖維豐富，有助於增加飽足感，對想瘦的人絕對是一個友善選擇。

銀耳為什麼可以幫助減肥？

廣告 廣告

科學研究顯示，銀耳裡面的 多醣體（polysaccharides） 不只是能保水潤膚，還可能跟體重控制有關。最新的實驗研究發現，銀耳多醣可以幫助減緩高脂飲食造成的體重增加和脂肪堆積，主要是透過調節腸道菌群與脂質代謝，減少脂肪囤積的速度。像 2025 年的研究就指出，銀耳衍生的 TPSP2 多醣可以顯著減輕高脂飲食誘發的體重增加和脂質代謝異常，在動物實驗中效果顯著。

銀耳怎麼吃？什麼時候吃對減肥幫助最大？

要讓銀耳在減肥期間發揮效果，吃法跟吃時機也很重要。

✔ 飯前吃 30–60 分鐘：先吃一碗銀耳湯或小甜品因為它膨脹性高、纖維多，可以提升飽足感，自然讓正餐吃得少一些。

✔ 早餐或晚餐都 OK：早餐搭配水果、牛奶或燕麥一起吃會更完整；晚餐少油少鹽做成清爽銀耳湯最合適。

✔ 避免太甜太重口味：如果加入太多糖或高熱量配料（例如：煉乳、糖漿），就失去瘦身優勢了。

因為銀耳主要的優點是 低能量 + 高纖維，它幫助控制整日總熱量攝取比什麼時候吃更重要。

銀耳減肥食譜推薦

1.銀耳甜湯：銀耳 + 紅棗 + 枸杞 + 冰糖（糖量可以斟酌少許）——當早餐或午後小點心。

2.銀耳水果優格：銀耳切小塊 + 無糖優格 + 藍莓/奇異果 —— 自然鮮甜又飽足。

3.銀耳豆漿飲：銀耳 + 無糖豆漿打成濃稠飲品 —— 濃郁滑順口感，還富含蛋白質。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@jessetang11

更多女人我最大報導

陳喬恩2個月狂瘦5公斤！早餐改吃「這1物」不挨餓，從52→47kg重返13年前巔峰身材

沒節食不爆汗也能瘦！日本網友實測每天3分鐘「做1運動」，一年無痛減重10公斤！

藍心湄也愛吃！1家常菜被譽為「減肥的盡頭」5大好處一吃回不去



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章