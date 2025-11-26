唐綺陽60歲生日2度淚崩 露鉛筆腿臉貼猛男胸肌

撒基努（左起）、馮晨軒、海產、唐綺陽、卡古、阿KEN、筠熹（前排左起）和琳妲一起歡慶生日特輯。TVBS提供



唐綺陽11月13 日剛過60歲生日，當天《11點熱吵店》找來6分身賀壽，主持搭檔阿KEN還告白：「妳主持一整天腳很痠，因為在我心裡跑了一整天。今天的來賓嘴巴都會有點甜，因為都沾了糖，是唐綺陽的唐。」讓她瞬間紅了眼眶，阿KEN見狀嚇一跳，連忙正經表示：「妳每回星座講解與溫暖叮囑，讓所有觀眾深受影響，也因為有妳，給我們心中很大的慰藉與寄託，妳給大家很大的力量。」她也感性致謝，並激動到2度落淚。

唐綺陽一開場就感動拭淚。TVBS提供

一見海產、馮晨軒、卡古、撒基努、琳妲和筠熹扮的分身，唐綺陽破涕為笑，馮晨軒以一身黑白褲裝帶來冷笑話星座周報，加碼表演打鼓版生日快樂，吸引她忍不住坐上鼓座敲擊一番；卡古聯手魔術師馬拉將表演水逆封印術與雙重讀心術；琳妲和筠熹與雙猛男帶來熱舞；撒基努則現場烹煮「下麵著火給妳吃」，端出豬腳長壽麵；而海產特地譜寫「唐綺陽嫁給我」藏頭歌詞表白。

自7月扛下主持棒，唐綺陽逐漸解放自我，還穿短裙露出鉛筆腿，她坦承：「只有來到《熱吵店》才會穿短裙。」在琳妲、筠熹熱舞猛男橋段，她訪問時不斷後退，阿KEN原以為她畏懼半裸猛男，她卻說：「看到猛男我是很害怕，我怕他們會把我的臉貼在他們胸肌上，貼1個不夠還貼2個！」邊說邊往猛男胸膛蹭，做足節目「笑果」。

