唐綺陽Lulu變裝當辣妹 網友狂刷留言：太短了

陳漢典（左起）、風田、曾莞婷、唐綺陽、Lulu、黃偉晉、楊銘威在《明星開拍中》探討「流量密碼」。TVBS提供



曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu（黃路梓茵）、黃偉晉、風田共同企劃執行的網路節目《明星開拍中》，首集嘉賓唐綺陽從體能挑戰到驚喜的韓系變裝笑料不斷，首播當晚，6主持人上線與觀眾即時互動，黃偉晉特別在聊天室留言：「謝謝大家收看首集，希望大家給我們真實的反饋，我們想把頻道做好。」聊天室瞬間被刷爆，直呼「影片太短了，不夠看啊」、「看著大家手忙腳亂好可愛」。

《明星開拍中》首支社群宣傳影片已累積近百萬觀看，首集一上線，短短數小時觀看數即破萬，留言區更是被數千網友刷到停不下來，有網友擔心攝影師楊銘威、風田沒使用穩定器會傷肌肉，楊銘威笑說：「《明星製作公司》草創初期預算不足，未來有盈餘會再添購新器材。」風田也說因影片完全自製，難免有些地方不完美，建議觀眾看完YT再去看電視版幕後內容。

本集主持群探討「流量密碼」該如何打造，並讓網友票選唐綺陽的當日任務，首先是「戰繩挑戰」，唐綺陽邊揮著沉重戰繩邊回答主持人提問，從星座題到生日題全數答對，展現國師級反應力。接著是「酷辣韓系」的變裝任務，由曾莞婷與Lulu陪著唐綺陽換上酷辣短裙的女團造型，立刻引起全場驚呼。

首集上線後迅速累積亮眼成績，曾莞婷也分享：「這是我們第一次做YT內容，雖然在初期缺乏經驗，但我們都是全力以赴，最終成果我算是滿意的。」《明星開拍中》每周一晚上8點於YouTube「明星製作公司Stars, Take Action！」頻道更新；電視版明年1月17日在TVBS歡樂台42頻道播出。

