唐羅主義會改變兩岸現況嗎

2026年的開局令人驚恐，先是中國大陸無預警發動歷來對台最嚴厲的海空封鎖「正義使命」軍演，多枚火箭彈降落在台灣的鄰接海域。不旋踵，川普出兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛並帶回美國審訊，同時宣布將兼併格陵蘭島。國內分析多集中於類似斬首行動是否會出現在台灣，部分泛綠媒體揶揄委國使用的中國製武器不堪一擊，忽略了三起事件背後的巨大意涵！

聯合國憲章明文規定主權完整不容侵犯，川普逮捕委國總統明顯違反現有的國際法規，也違背美國國內的戰爭權力法案，「引入美軍進入敵對狀況或迫切敵對風險必須通報國會」的規定。

為了規避國會監督，川普聲稱這次行動是軍方協助的司法手段，目的是以毒品恐怖主義起訴馬杜洛。然而，在任元首在他國國內法院享有刑事豁免，更何況川普所稱的非法走私毒品，主要來自墨西哥而非委國，而川普操控繼任者人選甚至強加配合三條件，還說未來幾年繼續控制委國，在在說明這次行動是標準的主權干預。

更值得關注的，是否出現唐羅主義的問題。早在川普前次壓迫烏克蘭接受俄羅斯提出的媾和條件時，分析家已經覺察到川普是否有鞏固西半球、和中俄三分天下的想法。近期公布的美國國家安全戰略報告，將重建西半球的優勢地位列為美國的優先選項，川普強力要回巴拿馬運河的營運權，加上對委、格兩地的強制性措施，都以防堵中俄勢力進入為藉口，意思已經非常明顯。

馬杜洛是中國在拉丁美洲最親密的夥伴，2023年中委峰會時，習近平更建議提升兩國關係至最高層級的「全天候戰略夥伴關係」，挑弄以西半球為禁臠的唐羅主義。

川普不但要出售委國5千萬桶的石油，美能源部長還說要無限期銷售委國石油；美國明明在格陵蘭有駐軍，還說兼併該島是為了防止中俄勢力進入。其實，面積3倍於美國德州的格陵蘭，冰層下蘊含豐富的稀土礦產，加上近鄰北極地表下的石油和油氣，十分誘人。假國安之名掠奪他國經濟資源，似乎是新唐羅主義的要害。

川普對高市早苗有關日本介入台海危機的發言、以及解放軍圍台軍演漠不關心，頗能印證三分天下的唐羅主義。美國對台並未提供明確的防衛承諾，近年來公開倡議聯合國2758號決議文並未界定台灣的主權歸屬，其背後思維恰恰在於主權不容侵犯的國際法則，這種創造性「準主權」的說法，乃基於不承認中華民國不得不然，也是對台戰略模糊的核心內涵。

如今，美國自己違反國家主權不受侵犯的國際法原則，不惜裂解北大西洋公約組織掠奪二戰以來最忠實盟友的領土，將來北京有樣學樣，如何說嘴？

局勢瞬息萬變，掌握先機者寡憂！（作者為文化大學國發大陸所兼任教授）