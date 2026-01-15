唐羅主義淡出亞洲 美國遲早棄台

美國出兵捉走委內瑞拉總統馬杜洛，震驚世界。二戰後，美國出兵或暗殺他國領袖約70餘次，多半留下混亂與反噬。但這一次，川普採取了不同做法：他沒有佔領國土、也未推翻政權，而是以武力威脅，迫使極左派政府配合，美國則達成控制委內瑞拉石油的核心目標。這是川普聰明的地方，希望這種做法可避免重蹈歷史失敗的覆轍。

捉走馬杜洛之後，美國國務院在網上貼出了「這是我們的半球」幾個大字。其實在對委內瑞拉行動之前，川普已釋放了清楚的「唐羅主義」訊號。12月4日公布的《美國國家安全戰略》明確指出：美洲是美國的核心利益，歐洲安全由歐洲承擔；亞洲透過盟邦體系與中國維持戰略平衡。有觀察者因此解讀，美國默許亞洲秩序由中國承擔主要責任。但反對者指出，文件中八度提及台灣，顯示美國並未放手亞洲。

廣告 廣告

4天後，《紐約時報》12月8日突然披露一份五角大廈「優勢簡報」的機密文件，指出在解放軍極音速飛彈攻擊下，美軍11艘航母會迅速被擊沉，而且每次兵推都戰敗。不能控制海空，美國兩年前就反對台灣採購戰機與軍艦，改為準備不對稱作戰，計畫在解放軍登陸後進行城市巷戰與山地游擊戰。現在重提這份早就在去年2月國會聽證上就曝光的文件，彷彿是要為此政策補上註腳。若從實際軍事能力的變化來看，這種「提及八次」更像是一種此地無銀三百兩的政治修辭，用來緩和外界對美國實質退居二線的疑慮。

最近川普親自致電日本高市早苗，要她不要亂說話去惹中國；解放軍圍島軍演，川普說「是常事」，他一點也不擔心，因為「習近平沒有告訴我這次會打台灣」。這些話釋放的訊號就是：這裡是中國這位「老大」的地盤，真有事中美兩個老大會商量，其他人不必緊張。

反觀中國大量借款給委內瑞拉開採石油，是踏入美國地盤；川普說會允許石油繼續出口中國，實際是在警告：委內瑞拉用石油還債還完了就沒你的事了。這是我的後院，你別插手。

美國對介入台海衝突的勝算，兵推已做出冷酷評估。縱使是最樂觀的民間智庫報告，損失兩艘航母、和拖久的陸上血戰，也已超出任何一位總統敢承受的政治代價。美軍會不會介入，已經相當清楚。而且習近平認為時間在中共那邊，除非情勢有變，他不會發動戰爭。可是台灣仍應面對現實，必須保持清醒，提前因應，才能避免更大的危機發生。（作者為台灣大學大氣科學系特聘講座，美國海軍研究學院榮譽特聘教授）