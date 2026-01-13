唐羅主義登場 中國學者：變化是司法與軍事干預

（中央社記者呂佳蓉北京13日電）美國逮補委內瑞拉總統馬杜洛，川普自比門羅主義創「唐羅主義」一詞。中國國關學者崔守軍今天分析，唐羅主義最重要的變化是司法干預與軍事干涉，對中小國家是巨大危險，國際社會應對美國行為採取應對措施。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「百年變局與當前中國外交」，由中國人民大學國際關係學院教授崔守軍主講。

媒體提問聚焦在美國逮補馬杜洛（Nicolas Maduro）後對國際局勢的衝擊，包含美國對中南美洲的政策，以及中國在中南美洲的對外關係是否出現改變。

崔守軍在回應提問時以「唐羅主義」形容現今的美國在中南美洲的外交政策，指出重要的變化是司法干預與軍事干涉的結合，對一個主權國家進行干預，違反聯合國基本憲章與原則，也是對戰後秩序的違背。

他說，美國總統川普又說要謀求對格陵蘭的控制權，很多歐洲國家肯定不會答應，這是一種長臂管轄的變形，核心概念是美國利用國內法對其他國家進行管轄。

崔守軍表示，任何一個國家的領導人都可能被美國通過其國內法的方式認為是罪犯，美國就認為能對該國進行軍事干涉，這對中小國家是巨大危險，國際社會應要對美國行為採取應對措施。

至於美國對委內瑞拉的做法，中國是否只會停留在口頭上對美抨擊，而不會採取具體措施？崔守軍並未直接回應，強調伊朗、古巴、委內瑞拉都是中國對外關係的朋友與夥伴，都保持一定程度的經濟往來與密切外交互動，且這些國家的共同點都是被美國扣上「反美軸心」的帽子。

他進一步說明，「所有國家都是平等的，都享有發展權，中國與這些國家發展的夥伴關係，都是在遵守所有國際法的規則與原則基礎上」。

崔守軍表示，中國與中南美洲、全球南方之間的合作不會減少，「美國可以抓走一個國家的元首，但它能帶來經濟現代化與工業化嗎？它們需要的是經濟現代化與產業工業化，這才是發展基礎，沒有這個，哪有安全」。

而美國逮補馬杜洛是否會影響川普預計於4月對中國進行國是訪問的行程？崔守軍則說，如果川普能夠訪中，對中美關係與整個世界的局勢穩定發展均有利，美國歷任總統都會對中國進行國是訪問，只有拜登政府除外。

他表示，如果美國總統對中國進行訪問，說明中美關係在元首互動層面恢復川普1.0時代，是正常往來。若國家元首沒有互訪的話，說明兩國關係不如以往。（編輯：陳鎧妤）1150113