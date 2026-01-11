唐羅主義衝擊 林佳龍：讓台灣在美優先政策不可或缺

（中央社記者楊堯茹台北11日電）美軍逮補委內瑞拉總統馬杜洛後，川普自比門羅主義創「唐羅主義」一詞。外交部長林佳龍於電視專訪強調，必須在美國優先政策與美中對抗架構下，讓台灣變得不可或缺，「利益一致」是安全最大保障。

外交部長林佳龍日前接受電視節目「數字台灣」專訪，今天晚間播出。主持人詢問，美軍逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以及美國總統川普（Donald Trump）支持親台派宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），中南美洲政局對台灣影響。

林佳龍表示，中國透過一帶一路將勢力擴展進入中南美洲，甚至已威脅到美國安全，川普要立威，美國現已築起一道高牆。

林佳龍指出，台灣不做金錢外交的對抗，而是以台灣的優勢與產業，來幫助友好國家走向現代化發展道路。中南美洲的地緣政治因川普「唐羅主義」（Donroe doctrine）產生改變，再加上政治風向右轉、中國一帶一路負面效應出現，中南美洲有多國已開始比較台灣跟中國模式，而台灣則正積極推動榮邦計畫。

他以人工智慧（AI）為例說明，台灣半導體製造能力可以跟美國作對接，並利用美中對抗的時機，展現出台灣是不可或缺的夥伴，而台灣、美國也可以到第三地合作或合資，比如巴拉圭、菲律賓、波蘭等理念相近國。

林佳龍指出，「利益一致」是安全最大保障，對川普而言重要、他就會重視，如果台灣是股東、川普當然重視，但如果只是買股票，那就只是一般交易；他認為，「要利用美國優先政策，讓台灣變得不可或缺」，這就是台灣經濟外交、榮邦計畫的戰略觀。

林佳龍說，東協在過去是鐵板一塊，採取經濟靠中國、安全靠美國的發展戰略。在美中抗衡下，台灣必須要有「差別待遇」，像菲律賓抗中、親美又友台，就應打造台菲經濟走廊，越南是另一個例子、也有很多合作可以談。

針對去年底中共環台軍演，林佳龍表示，各國陸續透過聲明表達對台灣的支持，而川普說的「不擔心」，是指不擔心中共去年底會犯台，美國國務院也有透過聲明關切中共改變現狀的行為。

林佳龍指出，川普政府去年12月公布新版「國家安全戰略」（NSS），不僅強調西半球地位的重要性，也將第一島鏈的台灣、日本、韓國、菲律賓、澳洲與紐西蘭當作一個戰區，所以台灣不孤單，但必須跟大家分工合作。

川普日前在佛州海湖俱樂部說明對委內瑞拉行動時，向媒體稱如今委內瑞拉「我們當家」、「美國在西半球的主導地位將不再受質疑」，並以自己名字賦比門羅主義（Monroe Doctrine）創「唐羅主義」（Donroe doctrine）一詞。

門羅主義源自美國第5任總統門羅（James Monroe）1823年發表國情咨文，重點包括美國不參與歐洲內部事務，但不容歐洲插手美洲，奠定此後將拉美視為美國後院的基礎。（編輯：林克倫）1150111