「唐羅主義」：特朗普的新外交政策極具進攻性
（德國之聲中文網）完成對委內瑞拉的突襲、抓捕了馬杜羅夫婦之後，美國總統特朗普一行周日（1月4日）從弗羅裡達返回華盛頓。媒體公開的畫面上，人們看到志在必得的特朗普，以及一些難掩興奮的國會議員。德國電視一台評論道，“勝仗讓人的胃口變得更大”。
絲毫不做掩飾，特朗普總統在鏡頭前高調表示，“哥倫比亞病得不輕，統治它的人也是一名病夫，他喜歡生產可卡因，並把它賣到美國來。”“對它也采取軍事行動？”一名記者問，“聽上去很不錯”，特朗普答道，他接著說，在墨西哥也必須動手，因為毒品販子控制了國家，雖然他對女總統保持尊敬。
至於北美洲的格陵蘭島也不能忘記，特朗普解釋，俄羅斯和中國的船只在那裡自由出沒，僅憑這一點，美國便不能坐視不顧，因為丹麥在這類威脅前束手無策：“你知道，丹麥最近在格陵蘭加強了安全，投入了更多的狗橇，對，就是狗橇，他們認為，這一決定很偉大。”
馬杜羅被抓獲以來，特朗普政府便更為直白地宣示美國未來將在拉美等周邊地區作怎樣的部署。在委內瑞拉政府轉型過程中，美國將“經營”該國 （run the country），直到那裡重建安全與司法秩序，走上華盛頓希望的發展道路。這一切，是為恢復美國在美洲的主導地位。這一理念在新版美國《國家安全戰略》中已有明確規定。該文件第15頁指出：“經過多年的忽視，美國將重申並執行門羅主義，以恢復美國在西半球的主導地位。”
從“門羅主義”到“唐羅主義”
門羅主義產生於200多年，以時任總統詹姆斯·門羅（James Monroe）的名字命名，其最根本的原則是，新興強國美國將美洲視作自己的勢力範圍，不讓老牌的歐洲殖民宗主國干涉拉丁美洲的事務。現如今，在新的背景之下，媒體加上了特朗普的名字，將美國新的外交政策稱為“唐羅主義”（Donroe-Doktrin），夢想在歷史上佔有一席之地的特朗普已經使用過這個詞匯。而“唐羅主義”更意味著，美國將不再允許美洲的主權國家自主決定與哪些國家以及公司發展關系和開展合作，且不局限於歐洲國家和歐洲企業。
美國《國家安全戰略》在關於西半球章節的結尾，有這樣一句話：“我們應該盡一切努力，將在該地區開展基礎設施業務的外國公司驅逐出去。”對這句話的解讀是，在拉美開有業務的歐洲、亞洲的建築公司，都會成為“唐羅主義”打擊的對象。
“西半球，這是我們生活的地方，我們絕不允許西半球成為美國敵對勢力、競爭者和對手的作戰基地。”這是美國國務卿盧比奧對美國外交戰略的最新表態。
作者: 德正 (綜合報道)
