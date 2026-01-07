「唐羅主義」當頭 台美關稅協議再等等？財長：仍磋商中

美國對委內瑞拉發動突擊，捉拿總統馬杜洛(Nicolás Maduro)夫婦，川普(Donald Trump)稱這已遠遠超越200年前的「門羅主義」(Monroe Doctrine)，而是加上他的名字的「唐羅主義(Donroe Doctrine)」。川普忙著奠基美國在西半球的主導地位，立委今天(7日)關注台美關稅協義是否會延遲至今年第二季前公布？對此，財政部長莊翠雲答復表示，目前仍在磋商中。

莊翠雲說：『(原音)我想行政院由鄭副院長領軍的台美關稅談判工作小組，都說過很多次，就是說目前在總結這個報告，目前在磋商當中，在時程上我相信如果有進展的話，行政院就會對外說明。』

至於「台美避免雙重課稅協定」(ADTA)只差臨門一腳，何時能夠完成簽署？莊翠雲也表示，不論民間或是跨黨派的美國國會議員都支持台、美儘速簽訂所謂租稅減免、避免雙重課稅協定，去年1月15日眾院通過後，目前還在參議院審議，希望今年能再儘快往前推動。(編輯：鍾錦隆)