「唐羅主義」襲來 ! CNN : 美想連根拔除中在拉美影響力 入侵委國成前哨戰

[Newtalk新聞] 1 月初，委內瑞拉政局突發重大變化，領導人馬杜洛在一次軍事行動中遭到逮捕。事件震動拉丁美洲政壇，美國官員隨後表態，相關行動不僅關乎委內瑞拉局勢，也牽動中國在當地的長期布局與影響力版圖。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，作為委內瑞拉多年盟友，中國長期對該國石油與基礎建設領域投入資金。隨著政權更替，北京與加拉加斯之間的合作關係面臨衝擊，多家中國金融機構恐將承擔數十億美元未償債務風險。華府內部則將此視為戰略轉折點，認為是對中國在拉丁美洲影響力發出的強烈警訊。

川普政府近來對西半球戰略態勢採取更強硬立場。美方去年 12 月公布的國家安全戰略提出，要阻止非西半球競爭對手控制關鍵戰略據點，並盡力排除外國企業主導區域基礎設施建設。川普近期與石油業高層談及委內瑞拉時也直言，若美國不介入，中國與俄羅斯將填補空缺。

華府部分保守派評論人士將這套新路線稱為「唐羅主義」，概念源於門羅主義，主張西半球為美國核心勢力範圍。隨著軍事、關稅與制裁工具可能同時上場，拉丁美洲各國正評估是否會被迫在中美之間選邊站。

多位區域外交人士指出，各國政府已感受到壓力升高，正在盤點對中合作計畫的政治風險。巴拿馬近日裁定一項由香港背景企業持有的港口合約違憲並宣告無效，被外界視為壓力外溢的具體案例之一。該企業原本長期參與巴拿馬運河周邊港口營運，美方過去多次表達安全疑慮。

學界分析認為，美國正將基礎設施與供應鏈議題安全化，將提高中國企業參與拉美專案的政治成本。不過北京並未顯示撤出跡象，拉丁美洲正逐漸成為檢驗美中戰略競逐的新前線。

過去二十多年，中國與拉美經貿往來快速擴張，雙邊貿易額已達約 5,000 億美元。中國企業廣泛參與港口、電網、交通、再生能源與電信網路建設。研究機構 AidData 統計，2000 年至 2023 年間，中國官方對拉美與加勒比地區融資總額超過 3,000 億美元。

在資源領域，中資企業積極布局秘魯銅礦、阿根廷與智利鋰礦，並推動在玻利維亞擴展業務。電力與通訊方面，中國國企參與多國電網營運，華為與中興則為南美多國提供數位基礎設施，包括亞馬遜地區光纖骨幹網路。

大型港口專案尤其受到華府關注。秘魯昌凱港由中資企業參與投資與營運，2024 年底啟用後可大幅縮短對中運輸時間。當地官員視其為區域物流樞紐升級的重要里程碑，但美方智庫則提醒港口屬於可能具備軍民兩用潛力的戰略設施。

專家指出，多數中資專案屬商業性質，但關鍵在於企業長期存在所累積的數據、關係與基礎條件，在衝突情境下可能被戰略利用。這也是美國政策轉向更直接干預的重要原因之一。

面對壓力，拉美國家普遍期待替代性資金來源。數據顯示，美國仍是區域最大外資來源，但官方開發融資規模近年落後中國。華府已開始提高發展金融機構預算，並對部分國家提供緊急信貸，被視為補強工具箱的訊號。

委內瑞拉情勢成為最新觀察焦點。美方呼籲本國能源企業進場投資，但業界態度仍偏保守。北京則譴責美國軍事行動，同時評估在當地石油專案與貸款回收前景。外界估計相關以油償債金額至少達百億美元。

值得注意的是，在美國加強海上部署、攔查受制裁油輪之際，中國派遣海軍醫院船前往拉美多國港口進行醫療服務，被解讀為展現軟性影響力的象徵動作。中國最新對拉政策文件則提出擴大航太、執法、公共衛生與綠色能源合作，強調長期發展夥伴關係。

學者認為，北京未來可能調整投資結構，轉向較少被視為戰略敏感的領域，例如農業、綠能與公共衛生，但整體布局不太可能大幅收縮。拉丁美洲在大國競逐棋盤上的份量，正悄悄變重。

