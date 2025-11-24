唐美雲歌仔戲團《夢在海潮那邊》好評延燒 12月台中國家歌劇院登場

▲2025 NTT遇見巨人—唐美雲歌仔戲團《夢在海潮那邊》_唐美雲歌仔戲團年度旗艦製作《夢在海潮那邊》12月6、7日率領海賊團登場臺中國家歌劇院，展開一場浪漫冒險。攝影：陳建豪。

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】夢的盡頭，是再次啟航的起點！唐美雲歌仔戲團年度旗艦製作《夢在海潮那邊》，10月起在高雄衛武營、臺北兩廳院演出好評不斷，12月6、7日將在臺中國家歌劇院「靠岸」，想知道最令嘉慶皇帝頭疼的「海賊女王」，如何從從容容周旋於海賊、官府與天地會3方勢力間，又如何在多角戀中游刃有餘，不要錯過這齣精采的年度大戲！

《夢在海潮那邊》由鑽石三角：唐美雲、「永遠的娘子」許秀年、「百變精靈」小咪領銜，特邀國光劇團當家老生唐文華，雙唐再組CP。靈感來自嘉慶年間的大海盜蔡牽，不但坐擁海船近百艘、部眾兩萬人，還曾在滬尾（今淡水）自立政權為「鎮海威武王」；其妻「蔡牽媽」更是驍勇善戰、統御部眾的奇女子，兩人一起並肩打天下。

編劇陳健星指出，嘉慶皇帝曾在奏折親筆批示：「聽說幕後主使是蔡牽媽，一定要抓起來，絕不放過！」傳說蔡牽媽除經營海賊事業，還能上戰場、製造火炮、談判，兼具科技與外交才華。「原本主角是蔡牽，與導演戴君芳討論，讓唐老師演蔡牽媽會更好玩，設計她女扮男裝來臺追求事業，也談小戀愛。」

「如果觀眾看過《光華之君》的光源氏、《臥龍：永遠的彼日》的諸葛亮，請暫時忘記；這次飾演的『蔡牽媽』非常接地氣、不計形象、很有挑戰，排練場上大家笑到不行。」唐美雲說，其他3位老師也都豁出去了，唐文華演海盜頭目蔡牽；許秀年演滑稽的小老闆娘，撐起複雜的龍門客棧；小咪演溫文儒雅的好先生，卻有勁爆臥底身份！

「編導重新為蔡牽媽找到一條幸福道路。」唐美雲說，史實上，她47歲在海戰中被官兵一槍打死，敢愛敢恨走完一生；但戲裡她懂得轉念，活到74歲，「人生常有過不去的坎，其實是自己困住自己。若懂得轉念，放手也是一條路。」

唐文華說，蔡牽這個角色既霸氣、又傻氣、又油氣，卻非常愛老婆，包容她的一切，但有時也會互相無法容忍，甚至拳腳相向；與朝廷命官對話時，又展現文學層面的探討，和之前演出唐太宗、劉備非常不同，台語氛圍更加生動，「請各位觀眾朋友一定要進劇場欣賞！」