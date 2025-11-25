唐美雲歌仔戲團「夢在海潮那邊」 12/6台中登場

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中國家歌劇院12月6日、7日推出唐美雲歌仔戲團年度旗艦製作「夢在海潮那邊」，劇中描述「海賊女王」如何周旋於海賊、官府與天地會勢力間，展開浪漫冒險。

台中國家歌劇院透過新聞稿說明，「夢在海潮那邊」由鑽石三角唐美雲、許秀年與小咪領銜，特邀國光劇團當家老生唐文華加入。靈感來自清朝嘉慶年間大海盜蔡牽曾在滬尾（今淡水）自立為「鎮海威武王」，而蔡牽妻「蔡牽媽」是英勇善戰、統御部眾的奇女子，兩人一起並肩打天下。

編劇陳健星說，傳說蔡牽媽除經營海賊事業，還能上戰場、製造火炮及談判，兼具科技與外交才華。原本主角是蔡牽，經與導演戴君芳討論，讓唐美雲演蔡牽媽會更好，設計女扮男裝到台灣追求事業。

唐美雲飾演的蔡牽媽非常接地氣、不計形象、很有挑戰，排練場上大家笑到不行。唐美雲說，其他3名老師都「豁出去了」，唐文華演蔡牽；許秀年演滑稽的小老闆娘，撐起複雜的龍門客棧；小咪演溫文儒雅的好先生，卻有勁爆臥底身分。

唐美雲表示，史實上蔡牽媽沒活那麼久，敢愛敢恨走完一生，但戲裡活到74歲，「人生常有過不去的坎，其實是自己困住自己。若懂得轉念，放手也是一條路。」（編輯：李明宗）1141125