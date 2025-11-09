唐美雲歌仔戲燒錢：可買多棟信義區房子

電視歌仔戲《鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演陳竹昇（左起）、方馨、製作人兼主演唐美雲、唐文華、陳家逵一起出席。（林淑娟攝）

歌仔戲影集《鳩摩羅什‧千年一譯》9日舉行開鏡儀式，主演唐美雲、導演鄭文堂率方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等演員出席，演員還包括蔡振南、許秀年、小咪、黃鐙輝等重量級卡司。唐美雲表示，該劇承襲大愛台《高僧傳》系列精神，籌備長達3年，除了邀請金馬得主黃文英擔任藝術總監，參與的演員也都是一時之選，全面升級製作規格。

方馨笑說，她之前在《娘家》演唐美雲的女兒，《孟婆客棧》演男女朋友，到了《鳩摩羅什》變成母子，「是我演美雲姐的媽！應該是我們上輩子就非常有緣分，某個時機點美雲姐總會邀我來參與，算是在度化我，很感恩」。陳竹昇也說他跟方馨是同樣的感覺，從《月夜情愁》、《孟婆客棧》開始，「每隔一段日子就會邀請我來修行、度化我一下」。

唐美雲對製作費一向花錢不手軟，外界擔心她再遇到之前《孟婆客棧》需拿房子抵押的資金問題，「我只能說目前還沒進展到那邊，且製作團隊都會幫忙把關，一直交代錢要花在刀口上，只是偏偏我們的刀口有點多而已」。她坦言成立歌仔戲團28年，至今每年都是虧錢，「虧掉的錢可以在信義區買好幾棟房子！」