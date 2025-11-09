唐美雲"光頭"造型現身 自爆剃髮10多年平日都戴假髮

生活中心／陳佳侖 、林大帷 台北報導

歌仔戲名伶唐美雲，在新作品中演出一名西域高僧，今天她頂著光頭造型出席活動，被問到是否會感到不是適應，沒想到唐美雲自爆，其實已經除掉三千煩惱絲10多年，自己非常喜歡，她笑說平常出席活動，都是戴假髮，一天可以換三四種造型，非常方便。

頂著光頭，身穿一席褐色袈裟，站在古老的寺廟建築前，氣勢十足，歌仔戲名伶唐美雲，在新作品中演繹西域高僧的故事。

演員 唐美雲：「我不知道為什麼，就是我還真的還蠻喜歡(光頭)，就是扣除我們在拍攝的時候，我覺得這樣子很輕鬆很自在，就不用擔心妝髮的問題，有一件事情叫做假髮，我們就可以隨時，一天可以走三個造型也沒有問題。」

唐美雲為新戲剃髮？ 自曝頂光頭10多年 平時戴假髮出門

唐美雲曝剃光頭十多年。（圖／民視新聞）





自曝其實已經頂著光頭十幾年，除了拍戲以外的其他工作都是戴假髮，笑說自己可以一天換好幾種造型，不需要花時間打理，省去許多時間。

而曾多次與唐美雲合作的八點檔女星方馨，這一次將挑戰演出，唐美雲的媽媽，讓她坦言壓力相當大。

演員 方馨：「所以這部戲的挑戰，就是我要演美雲姐的媽，其實有點壓力的，就我們倆上輩子，應該是非常有緣分的，(我們非常有緣分)。」

兩人從八點檔"娘家"合作演出婆媳後，就非常珍惜這段緣分，一直延續至今，唐美雲只要有新劇本，第一個就會想到方馨，此外，最強綠葉陳竹昇與實力派演員陳家逵，也參與演出。





方馨首次挑戰飾演唐美雲母親，坦言有壓力。（圖／民視新聞）





演員 陳家逵：「我說亦正亦邪，就是我的招牌這樣子，那通常亦正亦邪在別齣戲，我比較常用在斯文敗類這一類，那這次放在武將，我覺得導演也是看出很獨特的一面。」

演員 陳竹昇：「我的角色好像本來從孫悟空，保護師父、照顧師父，被他收服這樣，然後遇到其他的(角色)，像陳才這個，然後就開始有一些比較詼諧的對話對白，我是一人飾三角。」

陳竹昇笑稱自己在戲裡根本一人分飾三角，也讓大家期待，四人在戲裡會擦出什麼樣的火花。

