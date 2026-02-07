唐美雲、楊世豪跨世代對談 分享藝術背後的「解惑」修行

楊世豪與唐美雲跨世代講座

2026年台北國際書展於六日傍晚在「藍沙龍」迎來一場最觸動人心的心靈對話。慈濟傳播人文志業基金會邀請歌仔戲名伶唐美雲與大環表演藝術家楊世豪，在靜思人文營運長蔡青兒的主持下，藉由證嚴上人的《解惑》套書，暢談如何將藝術訓練的「苦」化作生命的「甜」。這場壯世代與年輕世代的交鋒，吸引大批民眾駐足，感受法語滋潤心靈的清淨力量。

唐美雲分享正確的信仰能讓人在工作與社會回饋中走得更穩、做得更好

唐美雲：歌仔戲不是工作，是疼愛不及的生命志業

出身戲曲世家的唐美雲坦言，早期入行純屬「誤打誤撞」，甚至曾因演出失誤想過逃避，但父母那條「看不見的繩索」終究將她牽回傳統藝術。在受證嚴上人感召後，她將歌仔戲昇華為「以戲弘法」。她認為世間的是非紛爭多源於「我執」，認為「我是對的」、「我最棒」，而高僧的精神引導她找到出口，以同理心和包容心站在對方的立場看問題。她強調，這種正確的信仰能讓人在工作與社會回饋中走得更穩、做得更好

對於藝術的執著，唐美雲感性地表示「它（歌仔戲）是我生命的一部分，我疼它愛它都來不及了，怎麼會痛苦？」。她更帶著劇團年輕團員接觸法語，讓孩子們在排練受挫時，能從《靜思語》中尋找安定的出口。

楊世豪：大環旋轉出的禪意，重拾五歲赤子心

非科班出身的大環表演家楊世豪，分享了自己在孤獨訓練中的體悟。對他而言，每天 6 到 8 小時的高強度練習並非折磨，而是一種內在的滿足。他將阿媽教導「助人為樂」的善念融入表演，讓大環帶有一種獨特的「禪意」與「真誠」。

楊世豪在法國街頭表演時，一位法國老奶奶曾說他表演大環時「彷彿跟另一個小朋友玩得很開心」；回到臺灣也有一位五歲小女孩純真地問他「大環幾歲？」。楊世豪才發現，當他全心投入大環與音樂時，感覺自己像是「像是回到五歲一樣，我一碰到它(大環)，我就感覺我回到小時候無憂無慮。」他強調，只要找到讓自己快樂的事，訓練就不再是痛苦，而是驅動前行的動力。

蔡青兒：轉個彎，路依舊在；靜下心，花依舊開

主持人蔡青兒以溫暖幽默的風格，將艱澀的人生課題化為簡單的日常智慧。她引述證嚴上人的話，將困境比喻為走路踢到石頭「把鞋弄乾淨，轉個彎，路還是路；把心靜下來，霧不見了，花依舊是花。」。這番話精闢地總結了《解惑》的核心：只要心念轉變，原本美好的事物其實一直都在。

這場跨世代講座不僅展示了藝術的傳承，更體現了法語如何落實於生活。兩位主講人共同勉勵：只要願意身體力行幫助他人，每個人都能在自己的領域發揮良能。

唐美雲與大環表演藝術家楊世豪分享證嚴上人的《解惑》套書

