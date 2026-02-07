唐美雲「誤打誤撞」闖入歌仔戲！曝舞台上出包一度不想演

唐美雲從小對歌仔戲又愛又恨，有次出包一度不想演戲。（大愛提供）

2026年台北國際書展6日傍晚在「藍沙龍」舉辦一場引人深思的心靈講座。慈濟傳播人文志業基金會邀請唐美雲與大環藝術家楊世豪，在靜思人文營運長蔡青兒的主持下，藉由證嚴上人的《解惑》套書，展開一場關於藝術、信仰與生命價值的深度對話。兩位藝術家分享了如何從紛擾的日常與艱辛的訓練中，透過「法」的滋潤找回內心的清淨。

出身戲曲世家的唐美雲分享，早期進入歌仔戲界雖是「誤打誤撞」。早期父母不捨她吃苦，卻又像是在她身上繫了「看不見的繩索」，讓她從最初的逃避轉向最終的全然擁抱。早期曾因為在舞臺上演戲「出包」而感到丟臉，一度產生「以後不想演戲」的念頭，她父親巧妙地安排她到東南亞擔任「幕後主唱」，讓她有機會在臺下觀摩各地精英名角的精湛演出，進而「大開眼界」並真正產生興趣，也奠基她朝「精緻歌仔戲」發展。

大環表演家楊世豪（左）、唐美雲跨世代談藝術修行與人生。（大愛提供）

回國後主動向父母表示「我會乖乖學習了，我不會再逃避了」，父親堅持讓她另尋老師從頭學起，「按部就班」地打好基礎，這也成為她後來能「在傳統路上開創新局面」的重要基底。現在歌仔戲已經是唐美雲「生命的一部分」，升華為一種「以戲弘法的志業」，對她而言，這份情感已深厚到「疼它愛它都來不及了，怎麼會痛苦」。

代表年輕世代的大環表演家楊世豪，分享了自己在非科班出身背景下的奮鬥歷程。楊世豪的大環表演常被觀眾形容為具有一種「禪意」或「安靜、真誠」的感覺。這份禪意並非刻意扮演，而是源於他在表演中的極度投入與專心。他曾在法國街頭表演時，一位法國老奶奶曾說他表演大環時「彷彿跟另一個小朋友玩得很開心」；回到臺灣也有一位五歲小女孩純真地問他「大環幾歲？」。楊世豪才發現，當他全心投入大環與音樂時，感覺自己像是「像是回到五歲一樣，我一碰到它（大環），我就感覺我回到小時候無憂無慮。」

「藍沙龍」舉辦一場引人深思的心靈講座。（大愛提供）

對他而言，每天長達6到8小時的練習已轉化為一種放鬆與生活的滋味，這種內在的滿足感讓他能化解身體的痛苦與恐懼。他認為外界看來辛苦的訓練，對他而言卻是驅動往前的動力，因為「能夠找到讓自己快樂的事情，才是不會把它當做是痛苦」，取而代之的是心靈的平靜與對藝術的熱情。

