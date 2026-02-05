唐華主持春節揮毫 書香墨韻喜迎新年

記者葉軒瑜／綜合報導

國防大學校長唐華上將昨日主持115年春節揮毫活動，邀集高勤官、各院院長、主管、官兵代表，及率真幼兒園學童共同出席。唐校長表示，此次新春揮毫活動為官兵同仁提供難得的文藝饗宴，透過欣賞藝文名家即席揮毫創作，感受書畫藝術的深厚底蘊，在充滿書香墨韻的氛圍中，體會春節將至的年節氣氛與喜慶氛圍。

此次活動特別邀請唐健風、陳合成、沈禎、張穆希、林妙鏗、張旭光、傅冠雄及林疋愔等8位藝文老師於現場揮毫，作品內容涵蓋水墨、山水、人物等水墨畫作，以及全開與小品書法創作，並由唐校長及出席老師互贈感謝狀及墨寶，對其熱情分享藝術創作，表達誠摯感謝之意。

唐校長進一步指出，此次春節揮毫活動，旨在涵養全體同仁的人文素養，讓與會官兵在文藝薰陶中，調和軍中剛毅氛圍，並於佳節前夕共享文藝交流的喜悅。同時也感謝與會來賓長期支持軍中藝文發展，促使國防大學春節揮毫活動圓滿完成，期盼藉由此次活動持續營造書香校園氛圍，為校園注入更多文藝能量。

國防大學校長唐華上將主持115年春節揮毫活動，透過欣賞藝文名家揮毫創作，體會春節將至的年節氣氛與喜慶氛圍。（國防大學提供）