唐華主持校務發展會 周延校務工作

記者連琳／綜合報導

為精進教學研究工作，國防大學昨日召開「114學年度第1學期」校務發展會，由校長唐華上將主持，邀集校內、外委員、各學院院長及校部乙級單位業務主管共同與會。

唐校長感謝委員們提供專業建議，作為學校各項工作推動之參據，使各項校務工作推動更臻周延。本次會議置重點於審議校務發展計畫書「114年績效指標執行情況」，期使校務發展計畫書做法與一般大學趨勢相同，並針對「外籍生學習輔導需求研究與分析」、「電機系課程組成結構分析與精進評估機制之研究」，以及「教師教學研究提升」等議題實施專題報告，並建請各位委員不吝提供建言與指導，使校務工作推展更加順遂。

唐校長強調，校務發展計畫為本校未來發展重要方針，亦是各單位達成工作目標的重要依據，期能透過本次研討，提升校務運作之具體建議與策略，進而落實推動各項校務工作。

國防大學校長唐華昨日主持校務發展會，使校務工作更臻周延。（國防大學提供）