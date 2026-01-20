唐華主持桃園後備晉任表揚 強化防衛能量

記者葉軒瑜／綜合報導

國防大學校長唐華上將昨日主持「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，除為晉任的備役後備軍人授階，也頒獎表揚各類績優人員，感謝官兵長期投入後備動員與全民國防事務的優異表現，以及強化全社會防衛韌性的卓著貢獻。

桃園市後備指揮部昨日舉辦「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，邀請桃園市市長張善政及地方仕紳與會。唐校長致詞時，以《聖經》典故為例，強調「居安思危」的重要性，以及守護國家的重點並不是誰承擔更大的風險，而在於國家的「整體性」，除須依靠國軍官兵戮力戰訓本務，更有賴後備體系的支持與協助，全體國人也應借鏡烏俄戰爭，時時刻刻具備憂患意識，強化國家整體防衛力量與應變能力，方能有備無患，使敵人不敢輕越雷池一步。

唐校長指出，後備輔導幹部具備「深耕基層，廣布鄉里」特性，除協助推動後備動員與全民國防工作，更是鏈結國軍與地方的關鍵力量，是後備指揮部「軍隊動員、軍民整合、民事協調」3大核心工作的堅強後盾，期盼與會人員未來能在以往的合作基礎與默契上，持續攜手前行，共同守護民主自由與美麗家園。

桃園市後備指揮部舉辦「民國115年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」，由國防大學校長唐華上將主持。（後備指揮部提供）