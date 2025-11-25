唐華接國防大學校長呼聲高 海軍司令由蔣正國、李世強二選一

海軍司令唐華可望接國防大學校長一職。（圖／軍聞社資料照片）

國軍上將將因為國防大學校長劉志斌上退12月1日屆齡退伍而異動，目前最新訊息顯示，校長一職將由海軍司令唐華上將調任；至於海軍司令一職，將由國防部參謀本部副參謀總長蔣正國中將與中科院院長李世強中將二擇一，並晉升上將，目前傳出李自強的呼聲最高。

唐華是在2023年5月1日接任海軍司令一職，並將潛艦國造「海鯤號」的興建責任重歸海軍司令部，依據規劃，海鯤號應在11月底由台船公司交付海軍，但由於目前海鯤號僅完成大部份泊港測試（HAT），而海上測試（SAT）則是以宣傳式的方式執行，因此交艦已遙遙無期，甚至恐成為賴清德政府的國防自主敗筆。

廣告 廣告

雖然唐華一再向國防部長顧立雄及賴清德保證海鯤號的興建，國安高層曾有一度想讓唐華繼續留在海軍司令任內，完成海鯤號的建造，但由於包括台船及技協方面的反應，讓國安高層思考唐華的職務調整。

據透露，由於劉志斌12月1日屆齡退伍，讓層峰重新進行上將異動的人事佈局，將原本重新調整陸、空的上將人事，縮小到只調整海軍上將異動。根據目前最新的訊息顯示，唐華將接任國防大學校長一職，至於海軍司令一職則由蔣正國與李世強二擇一。

由於李世強在國防部戰規司長一職時，與時任國安會祕書長的顧立雄及駐美大使蕭美琴等人，都是日日夜夜為台美關係在打拚而有深厚的伙伴關係，而後李世強在接任中科院院長後，更將美國的無人機技術及產業合作關係引進國內，為國軍不對稱作戰增加新利器，更獲得賴清德的讚許。因此，知情人士透露，李世強接任海軍司令並晉升上將的呼聲最高。但如果李世強此次與上將司令一職擦身而過，李世強將在明年3月屆齡退伍。

依照慣例，上將的人事異動由國防部進行擬辦，最後的決定權是總統批定，據透露，目前國防部已在進行人事作業中，將由賴清德批定後，可望在12月初或是12月中旬前發布此項最新國軍上將人事異動。



回到原文

更多鏡報報導

海鯤號11月交艦恐延宕 顧立雄：一天罰台船19萬元

海鯤號準時交艦有困難！海軍首次透露進度：這2項系統待調校

「王世堅金句」登中共軍艦 顧立雄：生活在民主台灣才是從從容容