唐藝美學創辦人唐國英「以初心為光走出專業與教育並行的美業之路」
【警政時報 林照東／桃園報導】在瞬息萬變的美業世界中，有人追求潮流、有人追逐名氣，但唐國英選擇「回到初心」。從18歲踏入美業至今，她以穩定的步伐與不變的信念，陪伴無數顧客走過肌膚問題與自信重建的歷程，也帶領許多學員走向屬於自己的專業舞台。
用心傾聽，從美開始的初心
唐國英回憶，剛踏入美業時，只是單純地喜歡讓人變漂亮，也享受那份「讓別人更好」的成就感。然而真正接觸顧客後，她才體會到，美不只是外表的雕琢，更是心理的療癒與關懷。
「有時候顧客來做臉，不只是為了變美，而是想被理解、被聽見。」她說，正因如此，她開始不斷學習皮膚管理與心理輔導，將每一次服務都當成是一場細膩的對話。
走向國際，讓台灣美業被看見
近年唐國英老師多次受邀擔任國際賽事評審，也親身參與海外競賽觀摩。她表示，每一次站上國際舞台，都是對專業與眼界的重新洗禮。
「美業的競爭不該是彼此比較，而是互相學習、互相成就。」她強調，唯有在公平、公正、專業的環境下，產業才能真正進步。她期望未來能持續推動國際技術交流，讓更多台灣老師與學生被世界看見。
教育者的責任：技術之外，更重要的是態度
身為教育總監與講師，唐國英更重視學生的「職業態度」。她認為，學習美業不只是學會操作，更要學會「以人為本」。「當你能站在顧客的角度思考，才能讓服務變成溫度。」
她鼓勵學生從理解顧客開始，培養責任感與細膩度，因為「真正的專業，是讓別人感受到被尊重」。
逆境中的力量：堅持初心，不忘初衷
創業過程中，她也曾遭遇家庭與現實壓力，一度動搖方向。直到遇見啟發她的美容老師，她才重新燃起對美業的熱情。
「我告訴自己，不能放棄讓人變美的初衷。」她笑著說。如今回首，那段低谷成為她事業成長的重要轉折，也讓她更加篤信：「堅持與初心，就是最強的力量。」
科技結合人心，開啟美業新時代
面對AI行銷與數位操作成為趨勢，唐藝並未抗拒，而是選擇融合。她指出：「AI工具能提升效率，但唯有真誠的人與人連結，才能創造長久信任。」未來，她希望打造更多教育與技術交流的平台，讓美業在專業、創新與人文之間找到平衡。
【人物側寫】
唐國英老師，美業導師、教育總監、國際評審。
以細膩專業與溫暖態度著稱，堅信「美是一種療癒，也是一種力量」。
她的座右銘是：「讓每一個人，從鏡子裡看見更好的自己。」
唐藝美學
LineID:tgy0419
地址：桃園市中壢區龍東路255巷189弄6號
