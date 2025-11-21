唐藝美學創辦人唐國英「以初心為光走出專業與教育並行的美業之路」

【警政時報 林照東／桃園報導】在瞬息萬變的美業世界中，有人追求潮流、有人追逐名氣，但唐國英選擇「回到初心」。從18歲踏入美業至今，她以穩定的步伐與不變的信念，陪伴無數顧客走過肌膚問題與自信重建的歷程，也帶領許多學員走向屬於自己的專業舞台。

唐國英老師於課堂中巡視指導，隨時記錄學員狀況並給予實作建議，現場學員專注練習，展現專業學習氛圍與教學熱忱。（圖／記者林照東翻攝）

用心傾聽，從美開始的初心

唐國英回憶，剛踏入美業時，只是單純地喜歡讓人變漂亮，也享受那份「讓別人更好」的成就感。然而真正接觸顧客後，她才體會到，美不只是外表的雕琢，更是心理的療癒與關懷。

「有時候顧客來做臉，不只是為了變美，而是想被理解、被聽見。」她說，正因如此，她開始不斷學習皮膚管理與心理輔導，將每一次服務都當成是一場細膩的對話。

大會副策劃執行長唐國英以專業形象亮相「全球美業菁英大賞」，象徵台灣美業教育與國際評審標準的全面提升。活動由中華國際美業教育技能發展協會主辦，匯聚國內外美業精英共襄盛舉。（圖／主辦單位提供）

走向國際，讓台灣美業被看見

近年唐國英老師多次受邀擔任國際賽事評審，也親身參與海外競賽觀摩。她表示，每一次站上國際舞台，都是對專業與眼界的重新洗禮。

「美業的競爭不該是彼此比較，而是互相學習、互相成就。」她強調，唯有在公平、公正、專業的環境下，產業才能真正進步。她期望未來能持續推動國際技術交流，讓更多台灣老師與學生被世界看見。

教育者的責任：技術之外，更重要的是態度

身為教育總監與講師，唐國英更重視學生的「職業態度」。她認為，學習美業不只是學會操作，更要學會「以人為本」。「當你能站在顧客的角度思考，才能讓服務變成溫度。」

她鼓勵學生從理解顧客開始，培養責任感與細膩度，因為「真正的專業，是讓別人感受到被尊重」。

2025全球美業菁英大賞競賽資訊正式公布，包含美睫、美甲、紋繡、彩妝、熱蠟等多元賽事組別，並開放學生組、公開組與獎盃之星等多類別報名。活動預計於114年12月23日於新竹芙洛麗大飯店盛大登場。（圖／主辦單位提供）

逆境中的力量：堅持初心，不忘初衷

創業過程中，她也曾遭遇家庭與現實壓力，一度動搖方向。直到遇見啟發她的美容老師，她才重新燃起對美業的熱情。

「我告訴自己，不能放棄讓人變美的初衷。」她笑著說。如今回首，那段低谷成為她事業成長的重要轉折，也讓她更加篤信：「堅持與初心，就是最強的力量。」

科技結合人心，開啟美業新時代

面對AI行銷與數位操作成為趨勢，唐藝並未抗拒，而是選擇融合。她指出：「AI工具能提升效率，但唯有真誠的人與人連結，才能創造長久信任。」未來，她希望打造更多教育與技術交流的平台，讓美業在專業、創新與人文之間找到平衡。

【人物側寫】

唐國英老師，美業導師、教育總監、國際評審。

以細膩專業與溫暖態度著稱，堅信「美是一種療癒，也是一種力量」。

她的座右銘是：「讓每一個人，從鏡子裡看見更好的自己。」

唐藝美學

LineID:tgy0419

地址：桃園市中壢區龍東路255巷189弄6號

