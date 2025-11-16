唐西奇攻41分 力壓字母哥

湖人唐西奇（左）拿下41分、9籃板。

（路透）

本報綜合外電報導

美國職籃NBA洛杉磯湖人唐西奇當地時間15日單場41分9籃板，帶領全隊以119比95擊敗密爾瓦基公鹿；衛冕冠軍奧克拉荷馬雷霆輕取夏洛特黃蜂，比數109比96。

湖人芮維斯全場貢獻25分8助攻，艾頓也有20分10籃板。湖人結束5戰客場之旅後返回主場，期待超級巨星詹姆斯演出本季首秀。

公鹿明星前鋒安特托昆博全場32分、10籃板、5次助攻與1次阻攻，但公鹿上半場41投僅10中，未能扭轉頹勢。

湖人一度領先31分，投進13記三分球，籃板也以47比39領先對手。公鹿下半場三分球15投11中。

詹姆斯因坐骨神經痛缺席比賽，沒有隨湖人前往客場，而是與G聯盟隊伍共同訓練，為他史無前例的第23個NBA賽季作準備。這名NBA歷史得分王最早可能於18日在湖人主場迎戰爵士。

另一方面，NBA最有價值球員亞歷山大出場不到30分鐘砍下33分，帶領雷霆擊敗黃蜂取得5連勝。雷霆前鋒霍姆葛倫貢獻25分與8個籃板，將全隊戰績提升至NBA最佳的13勝1負。

黃蜂上半場在落後3分情況下奮起直追，將比數扳成57比57平手。然而，雷霆隨後打出一波16比1攻勢，反超對手15分。雷霆一度領先20分，並在第4節開始時握有17分優勢。

即使亞歷山大第4節全都在休息，缺少波爾的黃蜂也未能將分差縮小至個位數。