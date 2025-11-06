唐西奇轟35分領湖人逆轉勝！險勝馬刺奪5連勝躍居西區第二

（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，上演一場驚險逆轉秀。雖然球隊王牌詹姆斯（LeBron James）依然因坐骨神經痛缺陣，但「籃球金童」唐西奇（Luka Doncic）挺身而出，全場砍下35分、9籃板與13助攻的準大三元表現，率隊以118比116險勝對手，豪取五連勝，戰績提升至7勝2敗，暫居西區第二。

湖人近期遭傷兵困擾，除詹姆斯連續缺席第9場外，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）也因右側腹股溝拉傷無法上場。不過唐西奇展現單核帶隊能力，獨撐進攻火力，面對由「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺，全場展現精準的控球與節奏掌控。

廣告 廣告

比賽開局雙方火力全開，湖人與馬刺互有領先。唐西奇上半場表現全面，攻下22分、6籃板、7助攻、3抄截，帶領球隊以58比57的些微優勢進入中場休息。不過第三節開始，馬刺找回節奏，連續在外線與快攻端得手，成功反超比分。

關鍵第四節，唐西奇再度接管比賽。比賽倒數兩分鐘，他連續命中高難度後撤步三分球，幫助湖人奪回領先。隨後八村壘在防守端製造溫班亞馬進攻犯規，後者累積六犯被迫離場，成為比賽轉折點。

終場前1.2秒，湖人仍保有兩分領先，馬刺在發邊線球時出現關鍵失誤，史馬特（Marcus Smart）踩線違規，讓湖人握有主動權。雖然馬刺利用最後0.4秒創造出罰球機會，尚帕尼（Julian Champagnie）第一罰落空，第二罰嘗試故意不進也未能補籃成功，最終湖人驚險保住勝利。

唐西奇全場攻下35分、9籃板、13助攻，投籃命中率達52%，是湖人取勝最大功臣。中鋒艾頓（Deandre Ayton）繳出22分、10籃板的雙十數據，史馬特則貢獻17分、5籃板與5助攻。湖人團隊全場三分球命中率達39%，下半場在攻守兩端逐漸掌握節奏。

馬刺方面，溫班亞馬進攻受限，全場14投僅5中，拿下19分與8籃板，另有2次阻攻。新人卡索（Stephon Castle）表現亮眼，貢獻16分、5籃板、8助攻與3抄截，但仍無法帶領球隊止敗。

湖人主帥哈姆（Darvin Ham）賽後讚揚唐西奇的領導能力：「他在場上的冷靜與決策幫助球隊穩住局面，這就是球星等級的表現。」唐西奇則謙虛表示，勝利屬於團隊，「每個人都在最後幾分鐘挺身而出，我們的防守和溝通讓比賽不至於失控。」

LAKERS HOLD ON AT HOME They clamp up to preserve a 9-point 4Q comeback vs. the Spurs! https://t.co/tSTYw1jigp pic.twitter.com/xewVDxUFOT — NBA (@NBA) November 6, 2025

更多引新聞報導

蟻人艾德華茲復出無力！灰狼慘遭尼克痛宰 吞23分慘敗

玉米泉哥預告「粿粿王子驚天大瓜」終於公開 網看完傻眼：我到底看了什麼

