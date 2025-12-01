唐西奇34分大爆發！湖人背靠背仍收7連勝

（記者許皓庭／綜合報導）湖人近期保持強勁氣勢，今（1）日面對陣容不整的鵜鶘，在詹姆斯（LeBron James）與史馬特（Marcus Smart）因背靠背賽程休兵的情況下，依然靠著唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）雙箭頭聯手拿下 67 分，全場以 133 比 121 收下 7 連勝，戰績提升至 15 勝 4 敗，持續在西區保持競爭力。

湖人自開局起就掌握節奏。唐西奇開場連進兩記外線後大幅拉升比賽強度，首節便攻下 20 分、6 籃板與 4 助攻，外線 5 投 3 中，率隊單節取得 46 分並領先 19 分。進入第 2 節後，湖人改由里夫斯主導攻勢，他接連突破製造犯規、連得 8 分，並與海斯（Jaxson Hayes）完成兩次「三分打」，將比分差距擴大到 26 分。半場結束前，里夫斯命中壓哨跳投，湖人以 77 比 57 進入休息時間。

易邊後，鵜鶘嘗試反撲，在新秀菲爾斯（Jeremiah Fears）的帶動下逐漸縮小差距，一度將分差追至 14 分。期間唐西奇遭到對手重手犯規，引發雙方情緒波動，各吞一次技術犯規。當湖人領先被壓縮到 11 分時，唐西奇重新接管戰局，連得 6 分讓比賽重新回到湖人掌控之中，比分隨後又被拉開至雙位數。

湖人在末節持續推進。里夫斯火力延續，多次利用擋拆製造空檔得分；艾頓（Deandre Ayton）在禁區穩定供應火力；文森（Gabe Vincent）也在外線補上三分冷箭，讓比分擴大至 21 分。鵜鶘再無力追趕，即使艾頓後段因膝蓋碰撞退場，勝負早已底定。

數據方面，唐西奇上場 35 分鐘，15 投 8 中攻下 34 分、12 籃板與 7 助攻，命中 4 記三分球；里夫斯狀態同樣出色，全場貢獻 33 分、8 助攻與 5 籃板，外線也命中 4 球；艾頓則繳出 22 分、12 籃板與 4 火鍋，是湖人禁區的重要支柱。

唐西奇談到與里夫斯攜手的默契時表示，「我們就是兩個會打球的人，不知道哪裡特別，但合作起來很順。」他也笑稱自己會「感謝」里夫斯最後一罰沒進，讓兩人的得分差距維持 1 分。

儘管湖人目前戰績亮眼，總教練瑞迪克（JJ Redick）仍認為球隊尚有提升空間。他以輕鬆比喻說：「披薩盒裡還有很多披薩。」強調球隊在保持勝利的同時，也會持續朝更完整的團隊邁進。

The Lakers backcourt showed out for their 7th straight win Luka: 34 PTS | 12 REB | 7 AST | 4 3PM

Reaves: 33 PTS | 5 REB | 8 AST | 4 3PM The 3rd game in a row with both Luka and Reaves scoring 30+ pic.twitter.com/Ee0RH3ESUp — NBA (@NBA) December 1, 2025

