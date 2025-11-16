唐鳳出席菲律賓論壇 分享台灣經驗 (圖)

其他人也在看
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國全面抵制旅日 他評陸恐錯估高市韌性
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事論」讓中國氣炸跳腳，對此呼籲國人避免前往日本，此外中國三大國營航空公司竟在同一天宣布赴日航班能免費退票或改期，目的很清楚，就是要削減赴日旅遊、衝擊日...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
把他留在立法院才是糟蹋！曹興誠：投沈伯洋一票就是投民主自由一票
民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，更揚言全球抓捕，聯電創辦人曹興誠建議，民進黨應徵召沈伯洋參選台北市長，話題不斷。曹興誠今（16）天再進一步說明，為什麼沈伯洋應該代表民進黨競選台北市長？三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
快訊／中日衝突升溫！中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於今（14）日突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引了日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，恐將對兩國間的人員交流和觀光產業投下震撼彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中共要中國人「暫勿前往日本」！原因曝光 他酸爆：這麼危險我們去就好
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於昨（14）日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」。旅日達人林氏璧就狠酸，「這麼危險的地方，我們去就好了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮陸籍配偶村長遭解職提訴願成功 縣府撤銷原機關處分
花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華為在台陸籍配偶，2022年首度參選並當選，但在8月1日遭鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧萬華提起訴願，經花蓮縣府訴願審議委員會決議撤銷原處分，認為富里鄉公所違反行政程序法，並要求鄉公所另為適法處理。鄧萬華得知後，僅簡單回應，還沒收到正式公文，不便多說。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
獨家／高嘉瑜真的要來了？傳拍板代表綠營參選港湖議員 黨內人士曝真相
即時中心／潘柏廷報導民進黨前立委高嘉瑜，先前表態2026年地方選舉「原則上應該會選」，讓外界好奇是否會披綠袍參選南港內湖議員，甚至是地方縣市首長；不過，現傳出高嘉瑜已被拍板定案會代表綠營角逐港湖議員。對此，黨內人士也向《民視》透露真相，相關內容也曝光了！民視 ・ 12 小時前
「台灣有事」言論發酵？ 中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
日本高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，兩國因此議題關係緊繃，中國外交部領事司今（14日）突然發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」。這項緊急通告援引日本社會治安持續惡化以及政治言論衝擊兩大理由，形同對日本發出非比尋常的旅遊警示，可能將影響兩國的人員交流和觀光產業。鏡新聞 ・ 1 天前
民進黨又有「黑馬」了 2026台北市長最「夢幻」人選是陳建仁！
外界關注綠營2026推誰挑戰台北市長蔣萬安。繼壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取提名，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，民進黨立委王世堅、沈伯洋、吳思瑤、莊瑞雄、黨秘書長徐國勇、前立委高嘉瑜，甚至台北市議員苗博雅都曾被點名。不過，最新爆料，綠營在北市最夢幻的人選，就是前副總統陳建仁。中天新聞網 ・ 1 天前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
內政部將再行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間
花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。對此，陸委會表示，行政機關應依法行政，沒有模糊曖昧的空間，充分尊重並支持內政部的立場。自由時報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事論」惹禍！北京勸阻人民赴日 觀光業恐受衝擊
據《NHK》報導，高市早苗7日表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，例如以戰艦進行海上封鎖，就有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際發生的個別具體情況。由於前日相安倍晉三在2021年12月1日提出「台灣有事即日本有...CTWANT ・ 1 天前
中日緊張升溫！中國外交部突發布警告：公民近期暫勿赴日
（記者周德瑄／綜合報導）隨著日本首相高市早苗針對台海局勢發表相關言論，中日兩國的外交摩擦近期顯著升溫。中國外交 […]引新聞 ・ 1 天前
馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人
政治中心／林靜、鍾能銘 台北報導日本首相高市早苗，近來發表"台灣有事"言論引發中國不滿，中國國台辦主任宋濤怒嗆日本"膽敢介入台海、必將迎頭痛擊"，但不只中方，國民黨前後任主席洪秀柱、馬英九也相繼發文附和，馬英九更批高市"躁進"言行、攪動台海情勢，讓王定宇怒批"竟然有個甘願當中共喉舌馬前卒的前總統"。統派人士：「高市早苗胡言亂語非常可惡，干涉我國內政，我應該要好好地教訓他們。」高舉"統一義勇軍"旗幟、統派人士衝到日台交流協會前、怒丟雞蛋殼抗議。全因為日本首相高市早苗，日前提到"台灣有事，可構成日本行使集體自衛權"的言論，引發中國不滿，國台辦主任宋濤怒嗆日方、干涉內政。中國國台辦主任宋濤（11.14）：「高市早苗就涉台問題，公然發出挑釁的言論，我們是絕不容忍，如果日本當局敢於介入，膽敢介入台海事務，我們必將迎頭痛擊，徹底粉碎他們。」馬批高市早苗攪動台海 王定宇:中共馬前卒沒資格代表台灣人（圖／民視新聞）宋濤企圖把台灣問題內政化，國民黨前主席洪秀柱，卻跟著發文怒批"台海的事，關妳日本人什麼事？；前總統馬英九更轟，高市的躁進言行，是錯誤引用集體自衛權、攪動臺海情勢讓他深感憂心，還說兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸中國人自己談。前總統蔡英文赴歐演講（圖／民視新聞）立委（民）王定宇：「中國國民黨已經出了，會去追思頭號匪諜的黨主席，現在又了出一個，甘願擔任中共喉舌馬前卒的前主席，站在北京的坐標處理事情，不是站在台灣人民的利益看待事情，馬英九你沒有資格，代表台灣人民說話。」立委（民）陳冠廷：「馬前總統是台灣，中華民國的前總統，不要以北京的視角來去評論，必須要以台灣利益作為優先的考量。」高市早苗聲援台灣讓中國跳腳，馬英九卻敵我不分，讓不少網友感嘆，一樣是前總統，蔡英文赴歐發表演說、將台灣帶向世界，馬英九卻不斷向中國靠攏，還譴責民主盟友，哪條路線對台灣有利？外界自有公斷。原文出處：馬批高市早苗攪動台海 王定宇：中共馬前卒沒資格代表台灣人 更多民視新聞報導中共喊話「別去日本」失效！民眾湧上海機場飛大阪與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣馬英九、洪秀柱齊聲批高市早苗！周軒：絕非巧合民視影音 ・ 1 天前
第9選區安坑人口增 3黨搶攻
新北市議員第9選區向來是藍軍鐵票倉，現任5位議員席次藍3綠2，民進黨陳永福有意讓兒子陳韋任接棒，民眾黨傳聞將推年輕新人何青瑜參選。地方人士分析，第9選區幅員遼闊，藍營票源多來自新店地區，綠在山區占優勢，安坑地區近年人口遷入多，已是兵家必爭之地，3黨均部署重兵，積極搶票。中時新聞網 ・ 17 小時前
衝高市而來？陸發航行警告 黃海11/17起實彈射擊3天
日相高市早苗日前發表「台灣有事」論，致中日衝突加劇。除提醒大陸公民「近期暫勿前往日本」，大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起實彈射擊演習3天。中天新聞網 ・ 1 天前
陳建仁被點名參選台北市！綠委這樣看
[NOWnews今日新聞]民進黨積極備戰2026年選舉，台北市部分，目前只有壯闊台灣創辦人吳怡農表達意願，另外包含前副總統陳建仁、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、立委王世堅、沈伯洋、社民黨議員苗博雅等人...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
綠營港湖議員剉咧等？「超級吸票機」高嘉瑜傳回鍋參戰 她憂：大魚入池掀大浪
被稱為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜先前曾表態2026年地方選舉「原則上不缺席」，外界好奇是否將回鍋參戰港湖議員、或角逐縣市首長，而從近來動作看來，再戰港湖議員的機會不小。對此，同為港湖選區的民進黨台北市議員何孟樺發文借用《莊子》名句「北冥有魚，其名為鯤」，暗指高嘉瑜回歸的政治效應，直言高嘉瑜是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，被浪打到的人情緒反應激烈也就......風傳媒 ・ 6 小時前
「台灣有事論」的弦外之音
日本首相高市早苗本（11）月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」，伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」。她還列舉了中共可能控制台灣的手段，如海上航道封鎖、使用武力，或是網路宣傳等。美麗島電子報 ・ 1 天前
中國福建公安誑言「全球緝捕沈伯洋」 美國國務院發聲了
即時中心／温芸萱報導中國近期對台施壓升級，不僅片面指控民進黨立委沈伯洋涉嫌「分裂國家」，還揚言透過國際刑警追捕。既被國際刑警組織打臉，政治性活動不受理紅色通報後，美國國務院今（15）日也表態，中方行為威脅言論自由，破壞兩岸穩定規範，持續施壓只會違背和平解決原則。民視 ・ 1 天前