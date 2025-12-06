唐鳳受瑞典優質生活獎基金會之邀 蘇黎世大學演講 (圖)

其他人也在看
全聯鯛魚排羅生門她搞的！起底20歲離職女研究助理 衛生局找嘸人送辦
羅生門真相大白！高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，但供應商「口湖漁類生產合作社」自行送第三公正單位SGS，檢驗結果全都顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，今（4)日召開記者會由局長率領副局長、檢驗科長鞠躬道歉，整起烏龍始自一名離職的陳姓女研究員，目前已經移請高雄地檢署偵辦，釐清動機。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 494
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯
停砍公教年金協商破局！ 羅智強、吳思瑤搶手板激辯EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 80
國旅補助元旦起實施 平日住2晚最高領2千
民眾在生日旅遊住宿、平日住房、遊樂園留宿都能獲得補助(圖/知本老爺 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 6
禁藥烏龍火燒大 首見！食藥署「四人專家」今南下高雄訪查
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 高雄市衛生局在全聯「台灣鯛魚排」檢驗事件鬧出大烏龍，引發民眾質疑官方食安檢驗公信力，驚動中央，食藥署今（5）日證實，已主動派出四名專精實驗室管理及檢驗的人員，今專程南下訪視，主要目的是要協助檢視高雄市衛生局目前提出來的改善方案是否有效。這也是食藥署罕見首度主動派員訪視地方衛生局的實驗室，今將花一整天訪視，預計明日會有...匯流新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
馬政府時代的兩岸和平紅利
日前，賴清德總統突然宣布將要編列1.25兆的巨額軍購特別預算，美其名是「抗中保臺」，實際上卻是實現其「務實臺獨」的立場。消息傳出後，舉國譁然，因為明年度的國防支出的一般預算超過9,000億新臺幣，大約是我國GDP的3.3%，已經是歷史新高；現在如果把這新編列的特別預算分成四年完成的話，國防支出將達到4.4%，就會非常接近美國要求我們的5%水準。然而，我們政府每年的總支出大約只佔GDP的14%左右，現在需要把其中近三分之一用在軍備上面，而教育、經建、社福及其他支出勢必受到嚴重的排擠。奔騰思潮 ・ 1 小時前 ・ 21
台灣鯛魚排誤驗陳其邁致歉 高雄衛生局6人記過
全聯販售的雲林鯛魚排，被高雄市衛生局檢出有違規的動物用藥，高市府致歉並證實，是一名離職人員在職時擅自更改儀器設定，導致檢驗錯誤，將負起國賠責任，包括副局長在內6人遭記過1至2次，衛生局長因督導不周自請處分。對此，因事件下架約12萬片鯛魚片、損失逾千萬的口湖漁類生產合作社，上午表示接受道歉、不會提告，至於賠償問題將交給律師處理。公視新聞網 ・ 13 小時前 ・ 1
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
台灣鯛魚排禁藥烏龍 高市府：嚴懲失職人員並國賠
全聯販售的雲林「台灣鯛」魚排日前被高市衛生局公布，驗出不得檢出的動物用藥，引發食安風波；但事件在昨（4日）晚出現大轉折，衛生局證實，原來是一名離職人員，在職時擅自更改檢驗儀器的設定，才導致檢驗錯誤，接著將移送檢調調查。市府團隊5日上午則再次公開道歉，將到雲林向縣府、以及養殖產業等受影響單位致歉，負起國賠責任，也會懲處相關人員。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 1
秋冬輪狀病毒肆虐 新北13偏區嬰幼兒享疫苗全額補助
新北市政府擴大輪狀病毒疫苗補助範圍，即日起將13個偏遠地區的嬰幼兒納入全額補助對象。市長侯友宜於市政會議宣布，設籍瑞芳等13個偏遠地區、出生滿6至24週的嬰幼兒，即可免費接種口服輪狀病毒疫苗。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高雄誤檢鯛魚排案 食藥署派員訪視實驗室
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局抽驗台灣鯛魚排發生重大失誤，因屬特殊事件，食藥署今天罕見主動派出4名專精實驗室管理及檢驗的人員前往訪視，協助檢視改善方案，預計明天有結論。中央社 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
迎接12月演唱會熱潮！南投衛生局把關車站美食安全
【記者 謝雅情／南投 報導】年底演唱會活動接力登場，各縣市跨年活動也陸續備戰，民眾出門欣賞演唱會、參加活動前台灣好報 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
高雄誤檢台灣鯛魚排 石崇良：由地方處理
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）高雄市衛生局誤檢「台灣鯛魚排」，昨天致歉表示因電腦條件設定遭改，全案移送檢調釐清。衛福部長石崇良今天說，高市衛生局已說明檢驗過程因儀器失準誤判，後續由該局處理。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
台灣鯛烏龍案究責 高市衛生局長口頭告誡
高雄市衛生局因內部人員擅自更動儀器設定條件，導致全聯販售台灣鯛魚排驗出不得檢出的用藥「恩氟喹啉羧酸」，市長陳其邁昨對全聯...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 1 天前 ・ 9
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 1 天前 ・ 78
全聯鯛魚排…解冤：毒被放大10倍！29歲女研究助理握生殺刀 離職真相曝
這黑鍋誰扛？高雄市衛生局日前驗出全聯台灣鯛魚排含有動物禁藥，朔源已賣出4000片，被吃下肚的難估算，引發食安恐慌。雲林供應商「口湖漁類生產合作社」背負罪名，自行送檢卻顯示「恩氟喹啉羧酸未檢出」，事件陷入羅生門。強調兩者不同檢體的高雄市衛生局，昨（4）晚一改強硬態度，由局長率領副局長、檢驗科長90度鞠躬道歉，並將錯指向已離職、29歲陳姓女研究助理擅自將電腦參數放大十倍，導致一錯再錯。只是陳女離職時間點敏感，就在完成整份報告後；對此，衛生局說，對方是因考上高普考離職，是既定非突然。然而這也凸顯牽動國人食安、產業的「毒指控」竟是由一個人負責生殺大權。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 221
中時財知道》看屋達人教你買房不踩雷：頂樓一圈看懂社區、6小時殺出85折
高房價壓力下，買房成了許多人最焦慮的財務決定：怕買貴、不敢買、更不知道怎麼挑。《中時財知道》專訪看屋達人羅右宸，他從房仲做到改造逾500間老屋，分享從看屋、議價到裝修的實戰心法。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 7
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 91
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 10 小時前 ・ 10
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 164