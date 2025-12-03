唐鳳獲「正命獎」成台灣首位得主 以科技凝聚信任 為世界帶來新解方

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

中華民國無任所大使唐鳳，昨（2）日在臉書發文分享將正式領有被譽為「諾貝爾替代獎」的正命獎（Right Livelihood Award），成為台灣獲獎第一人，他並將這份殊榮獻給台灣，網友們紛紛留言道喜。

唐鳳在臉書發文分享喜訊。（圖／唐鳳臉書）

正命獎全名「正確生活方式獎」，由瑞典慈善家呂克斯庫爾（Jakob von Uexkull）於1980年創立，表揚在環境、人權、永續發展、和平與教育等領域，為當代重大挑戰提出實際解方的人。由於獎項關注草根行動與社會改革，被國際視為補足諾貝爾獎的遺漏之處，因此被稱為「諾貝爾替代獎」。

正命獎官方在頒獎理由中指出，唐鳳透過科技深化公民信任，讓更多人能溫和、有序地參與政策制定；其建置的平台在太陽花運動後成為不同意見交流的橋樑，也讓「開放」這件事變得可以被感受、可以被參與。除了在台灣推動數位民主，他也將經驗帶到日本、歐盟與美國，持續協助世界探索更包容的科技應用方式。

唐鳳也在臉書寫下，「AI不應以憤怒分隔你我，而應在罕見共識之處，將我們連結」。

