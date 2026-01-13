Taiwan FactCheck Center

唐鳳：用「數位遷徙自由」，打破平台壟斷與演算法極化

發佈：2026-01-13

https://open.spotify.com/episode/5mfJ8MmDfAhtSwLLvGJOAU?si=9BYnr224RX-nv36e9V33OA

【若無法播放，請點此收聽節目】

https://youtu.be/q3PuX1JztKI?si=F6uS0uIMuXwBgbe9

【若無法播放，請點此收聽節目】

圖說：無任所大使唐鳳（右）接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽（左）專訪。



社群平台已是民眾吸收資訊和對外聯繫所習以為常的工具，但科技巨頭幾乎不公開自己的演算法，讓人不得其法，也讓民眾容易活在同溫層當中，難以與意見相左的人交流。在AI時代下，我們如何在社群打破同溫層？而理想社群應是什麼模樣？前數發部部長、現無任所大使唐鳳接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，他指出：演算法透明，且用戶可以自行定義社群的言論標準，為理想社群應具備的要素。



從「用AI治AI」到重新設計社群權力結構

網路上有一張「火災狗」哏圖，畫著一隻狗坐在著火的房子裡，卻若無其事地說：「This is fine.（這沒事。）」唐鳳認為，這正是現今的社群生態寫照——每天滑社群，看似社交需求被滿足、接收大量資訊，實際上卻像被困在火場中，看起來五光十色，卻難以逃離。在演算法的運作下，人與人之間的距離反而被隔開。

如何重新拉近彼此距離？唐鳳指出，關鍵在於找到彼此立場衝突群體之間的「罕見共識」，而AI可以成為重要的搭橋工具。唐鳳以ChatGPT的群組對話功能為例，民眾可邀請親友一同討論，AI則協助從不同用語與觀點中，聚焦出彼此原本未察覺、卻能共同認同的觀念，讓對話逐步靠近，而非持續對立。

唐鳳也補充，類似的「搭橋」概念，已出現在部分社群平台的設計中，例如透過社群共同參與的備註與回饋機制，降低錯假資訊在對立立場間的影響力。「以X為例，不是說投票數最高就贏。可能左派都投這些，右派只投那些，若有一個備註能同時說服兩個彼此衝突的群眾，便就成功搭起橋。」

在AI時代，錯假資訊與詐騙內容的產製門檻大幅降低，也更容易在社群平台快速擴散。唐鳳指出，面對這樣的資訊環境，除了社群平台本身導入「搭橋」機制，現階段也出現「用AI治AI」的做法，透過AI自動偵測詐騙訊息、可疑內容，提升守備效率；而人類的角色，則是持續觀察詐騙手法的變化，辨識新的敘事模式，再回饋給AI模型訓練，形成動態更新的防線。

然而，唐鳳也提醒，問題並不只在內容本身，而在於平台背後的權力結構。社群平台的演算法往往不透明，容易放大情緒、極化立場，甚至出現使用者多次標示「不感興趣」，內容仍反覆被推播的情況。唐鳳認為，理想的社群平台應該公開演算法，讓使用者清楚知道資訊如何被排序、被放大，甚至能自行調整、制定適合自己的演算法規則。

唐鳳以美國社群平台Bluesky為例，該平台公開演算法權重，使用者不僅能選擇不同的推薦邏輯，還能自行撰寫演算法並分享給他人。唐鳳期待，這類「模範生」的出現，能對大型平台形成壓力，促使更多社群加入「好人隊」，讓選擇權回到使用者手中。

數位遷徙自由：當社群不再適合你，能不能帶著關係離開？

除了演算法透明，唐鳳進一步提出「數位遷徙自由」的概念，作為對抗平台壟斷與權力失衡的關鍵設計。所謂數位遷徙自由，指的是使用者不應被迫因為長期經營的社群關係，而被綁定在單一平台之中。當平台改變規則、限制觸及，甚至讓某些內容「被消失」時，使用者應該有權利選擇離開，並決定要帶走哪些資料與人際關係。

唐鳳指出，這個概念就像電信門號可攜制度，使用者換電信商，卻不需要放棄原本的聯絡方式；又如Podcast的RSS機制，創作者更換平台，聽眾仍能持續追蹤內容。當社群關係可以被攜帶，平台之間的競爭，才會回到服務品質與公共價值本身，而不是靠鎖住使用者作為護城河。

唐鳳也提到，數位遷徙自由並非要求所有資料一次「全帶走」，而是讓使用者自行決定搬遷的範圍與程度。有人可能只想保留部分社交關係，有人則希望在不同平台建立不同身分與角色。這樣的彈性設計，才能回應年輕世代對「重新開始」與「被遺忘權」的需求。

