售後服務成新金礦 這家上櫃掛牌跨6國布局！
財經中心／余國棟報導
亞太區市場經濟成長率高於全球平均，也推升對專業售後服務需求快速增長，多品牌售後服務整合商海柏特（6884）日前公布11月營收為1.32億元，年成長率為27.3%。海柏特昨日以承銷價33元正式上櫃掛牌交易，今日盤中股價來到42.4元，下跌2.35元跌幅5.25%。未來也將持續展現深耕亞太市場為決心，憑藉橫跨六個市場的綿密售後服務網絡與高階維修技術能力，成為亞太區最具代表性的跨國售後服務商。
在B2B市場，海柏特除已獲得多知名國際品項售後授權外，近年更積極切入新興產品線與高加值服務，推進服務和銷售整合，並將成功經驗複製至亞太區各市場，包括將BRC（Board Repair Center，板卡維修中心）專案自馬來西亞子公司向其他亞太據點延伸，擴大版圖，建立持續成長動能，成為營收的第二成長曲線。
海柏特不僅提供數位樂器、空氣清淨機、掃地機器人等智慧家電及多元產品的售後服務，未來也預期將拓展更多數位品項。同時，更發展B2C訂閱制「HighCare」服務，為一般消費者提供多品牌筆電、桌機、手機於保固內外多項的免費檢測保養及維修折扣優惠，朝全方位B2B與B2C服務供應商邁進。
海柏特亦積極於全球市場布局，採取「M&A與自建並行」策略，持續評估透過投資或併購具市場或技術優勢的中小企業，同時在當地設立服務據點，深化馬來西亞、台灣、泰國、印尼、越南及菲律賓等市場，並朝逐步拓展至更多亞太市場。透過策略性投資併購與在地化經營，海柏特將有效提高市場滲透率並強化競爭優勢。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
