售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶
記者林汝珊／台北報導
「第40屆金唱片頒奬典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，日前公布安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，引起話題。主辦單位21日釋出完整宣傳時程，不料售票日期竟與高雄舉行的AAA強碰，讓不少網友紛紛哀嚎。
主辦宣布，入圍名單將於11月25日公開，隔天釋出首波演出陣容；27日則會公布完整出演名單、座位圖及售票資訊，並於12月6日正式開賣門票。不過12月6日正是 AAA 頒獎典禮當天，粉絲紛紛喊：「挑在AAA那天開賣也太狠」、「看AAA的人跟看金唱片的人根本重疊，這樣搶票更難了」。
韓國兩大音樂頒獎典禮之一的《金唱片頒獎典禮》明年將邁入40週年，並確定將於2026年1月10日首次在臺北大巨蛋盛大舉行。回顧今年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像通通出席，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。
更多三立新聞網報導
爆噁！烤肉吃一半嘴巴掉出「10cm深褐色活蟲」以為蚯蚓 一查是牠嚇傻
直擊／子瑜大方撂台語「好想你們」娜璉超狂中文輸出5萬粉驚呆
她「1動作」洗衣膠囊竟爆噴入眼 右眼化學性灼傷「視力剩0.06」險失明
吃霸王餐喊「肉償」還欠租128萬「台灣網美」紐約鬧很大!房東竟是前州長
其他人也在看
回憶殺！夢回《我結》SJ希澈「隔11年合體郭雪芙」同框畫面曝光
南韓大勢男團Super Junior日前於大巨蛋開唱，舉行成軍20週年紀念演唱會《SUPER SHOW 10》，3日共吸引9萬粉絲朝聖。希澈23日在 IG 更新動態，引爆台韓粉絲「回憶殺」！曬出與郭雪芙見面合照，瞬間夢回《我們結婚了》。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
5萬人朝聖TWICE高雄演唱會 VIP區狂遭強光直射喊痛：完全看不到舞台
韓女團 TWICE 昨（22）日在高雄國家體育場開唱，吸引 5 萬名 ONCE 進場朝聖，不過演唱會卻傳出「舞台強光照射」爭議。多名 VIP 區觀眾控訴，對面側舞台的燈具整場直射眼睛，導致「刺痛、眩暈、甚至想吐」，質疑主辦《理想國》處理不當；對此，主辦也向《三立新聞網》做出回應。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
告五人金馬午宴同框劉若英 嗨喊「心目中的最佳影后」
告五人以電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生－有病版〉，入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今晚將以入圍者、表演嘉賓雙重身分登上金馬舞台！面對這場年度電影盛典，3人笑稱彼此的幸運物其實很樸實，就是一定要「吃飽飽」，把體力補滿全力以赴迎接典禮。而３人也在金馬午宴巧遇同門師姐、以《我們意外的勇氣》角逐最佳女演員的劉若英（奶茶）。中時新聞網 ・ 1 天前
我是誰我在哪? 男子喝太醉車開警所旁"自投羅網"
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導真的是自投羅網，高雄一名65歲男子，22日凌晨酒駕上路，竟然把車開到左營派出所附近，但他疑似喝太醉，精神不濟，把車停在路旁，由於怠速時間太久，民眾覺得奇怪報案，警方很快到場，男子酒測值超標，直接被上銬，帶進派出所。民視 ・ 1 天前
4男KTV深夜聚賭遭警臨檢…生日驚喜變驚嚇！
社會中心／翁莉婷報導新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是12名男女替友人慶生的溫馨聚會，卻因4名男子在包廂內玩起俗稱「推筒子」的賭博麻將被警方當場查獲，原本的生日驚喜瞬間變驚嚇，一行人最後「打包蛋糕進警局」慶生。民視 ・ 1 天前
日本天團突取消台、港、中巡演！台歌迷全哀號瘋猜「政治角力」惹禍
日本國民流行雙人天團YUZU（柚子／ゆず）自1997出道以來，以街頭演唱起家實力堅強，代表作包括《夏色》《飛べない鳥》等，累積全亞洲穩定的歌迷粉絲群。原本他們訂於12月在香港、上海、台北三地展開亞洲新巡演「GET BACK」怎料突然全面取消，讓台灣樂迷大呼震驚，紛紛猜測是不是與近期日本首相高市早苗「台灣有事」說法有關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林演唱會今KKTIX開搶！她曝「小彩蛋」：請操練骨盆底肌能量
歌手蔡依林今年末將登上大巨蛋開唱，且一連嗨唱三天陪粉絲跨新年，昨（22）天搶先開放信用卡友、台灣大哥大和Jolin官網會員購票，今（23）天中午12點則全面開放，蔡依林也在社群發文透露小彩蛋「這次會陸台視新聞網 ・ 1 天前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 1 小時前
不怕被刪了！ 范冰冰IG深夜曬金馬獎座訴心聲：關關難過關關過
中國女星范冰冰在22日的金馬獎頒獎典禮中，以馬來西亞電影《地母》勇奪最佳女主角，但因為她過去在中國曾涉逃漏稅，且中國因政治因素阻擋中國電影人參加台灣主辦的金馬獎，她得獎的消息在中國的網路社群幾乎完全不見蹤跡，就連她自己發文說吃大閘蟹慶祝，貼文也默默消失。23日深夜，她在Instagram和Threads等國際社群平台打破沉默，訴說自己的得獎心聲，除了感謝導演張吉安，也對自己喊話：「關關難過關關過，風雨過後見彩虹」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
影/高雄站後丟超大驚喜！TWICE正式官宣明年3月攻大巨蛋 門票12月初開賣
K-POP超級天團TWICE於 11 月 22、23 日連續兩天，以《TWICE ＜THIS IS FOR＞ WORLD TOUR IN KAOHSIUNG》強勢攻佔高雄世運主場館。第二天的演唱會尾聲，她們更在大螢幕上正式官宣，明年 3 月將登上臺北大巨蛋開唱，門票則於12月初開賣！中天新聞網 ・ 10 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
祝福范冰冰被全平台404！曬懵照喊幸福也消失 陸網友喊過分：承認別人優秀這麼難嗎？
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導中國女星范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
系統你醒醒！蔡依林大巨蛋起售「頁面當機」 赫見：請等6萬分鐘
天后蔡依林年底大巨蛋演唱會門票開賣，卻因系統負荷不堪頻頻當機，甚至出現需等待長達6萬分鐘的荒謬情況！粉絲們感到極度錯愕與不滿，有人連進入選票區的機會都沒有，也有人雖成功選票，卻在信用卡結帳時遇困難，訂單最終被取消。面對混亂，粉絲們紛紛上網表達不滿。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
娛樂報報／野生捕獲徐薇現身世新大學 跟香蕉哥哥搶鋒頭
本刊讀者表示20日下午在世新大學傳播大廈，目擊站在走道中間滑手機，據讀者的觀察她看來好像是搞不定手機的功能，就這樣定在原地弄了很久，讀者表示：「徐薇的紅眼鏡和她的包包頭太鮮明，真的很難不發現她。」而當天下午也有許多世新大學的學生都在學校各處都捕獲到野生徐薇...CTWANT ・ 3 小時前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 15 小時前
粿粿爆出軌王子！狄志為逆風喊話「反而有些心疼她」 點出局勢失控關鍵原因
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人范姜彥豐日前控訴王子（邱勝翊）偷情自己的妻子粿粿，並表示手上握有多項鐵證，粿粿隨後也發布17分鐘影片反控，雙方一...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 3 天前
金馬獎／范冰冰不來了！導演張吉安鬆口：會以特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，范冰冰以《地母》入圍最佳女主角，究竟會不會出席典禮成為一大焦點，對此，導演張吉安也做出回應。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 1 天前