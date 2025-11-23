售票強碰AAA！金唱片登大巨蛋開唱 網一片哀嚎：同一批人怎麼搶

記者林汝珊／台北報導

第40屆金唱片頒獎典禮於明年1月在台北大巨蛋舉行。（圖／Golden Disc @_GoldenDisc）

「第40屆金唱片頒奬典禮（Golden Disc Awards）」將於2026年1月10日在台北大巨蛋登場，日前公布安孝燮、邊佑錫、宋仲基將擔任頒獎嘉賓，引起話題。主辦單位21日釋出完整宣傳時程，不料售票日期竟與高雄舉行的AAA強碰，讓不少網友紛紛哀嚎。

宋仲基、邊佑錫、安孝燮確定將以頒獎嘉賓身分登上「第40屆金唱片頒獎典禮」舞台。（圖／超級圓頂提供）

主辦宣布，入圍名單將於11月25日公開，隔天釋出首波演出陣容；27日則會公布完整出演名單、座位圖及售票資訊，並於12月6日正式開賣門票。不過12月6日正是 AAA 頒獎典禮當天，粉絲紛紛喊：「挑在AAA那天開賣也太狠」、「看AAA的人跟看金唱片的人根本重疊，這樣搶票更難了」。

韓國兩大音樂頒獎典禮之一的《金唱片頒獎典禮》明年將邁入40週年，並確定將於2026年1月10日首次在臺北大巨蛋盛大舉行。回顧今年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像通通出席，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。

