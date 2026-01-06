售票機故障3天未修復 工會怒轟「基層獨扛」台鐵回應了

台鐵自動售票機4日中午起故障，全台各車站都受影響。（示意圖／本報資料照片）

台鐵自動售票機4日中午起故障，全台各車站都受影響，台鐵緊急排除異常，但今仍有機台無法使用。台鐵產業工會直言，公司稱已正常運作卻仍有機台故障，事發3天不見高層說明，今早才要求基層加派人力並統計異常情形，讓基層獨自面對窘境。台鐵目前已盤查設備、網路及伺服器等，今晚持續盤查剩餘機台，盼7日首班車前修復完成。

台鐵產工今指出，台鐵售票機自1月4日發生異常無法連線，已邁入第3天，台鐵卻在昨日表示「狀況已在晚間9時30分排除，目前各站自動售票機均正常」，且自故障發生至今，公司網站、粉專均未有任何公告及說明，直到今早公司才發電報，但僅要求同仁統計異常狀況，及要求車站對此加派人力，讓各站獨自承受旅客情緒，絲毫感受不到公司實際的應變狀況。

台鐵產工提到，傳出有車站因旅客付費購票後無法取票，有員工考量旅客趕車而先行認賠的誇張行徑，也有旅客至車站購票才知售票機故障，衍生的情緒勞動更不在話下，公司對本次事件的應變，不僅未能協助現場單位應變，更是放任旅運品質持續受到影響。

台鐵產工表示，近期公司更發函禁止各站停聘部分工時人力，降低人事成本，如今遇到障礙卻又要求要加派根本不存在的人力，這種「有事基層扛，沒事砍基層」的作法只是在為難車站與現場同仁，而交通部對影響全台旅運事件也袖手旁觀，連基本協助宣導都沒有，完全不將全台旅客權益放在眼中。

台鐵產工要求，公司應秉持專業態度，應透過網路、新聞媒體等方式，向旅客統一說明目前情形，讓旅客預知須以台鐵APP或其他方式購票，降低旅客與現場同仁衝突可能，並成為公司既定流程，因為旅運品質的維護不僅是現場同仁的責任，公司上下都應設法確保不讓員工獨自面對。

台鐵產工也建議，公司應檢討停聘部分工時人力政策，為緊急事件預留人力，且這次影響範圍是全台各站，交通部不應袖手旁觀，應該協助台鐵公司宣導與應變。

對此，台鐵公司說明，台鐵自1月4日10時30分接獲車站通報自售機異常後，立即啟動應變機制，針對相關設備、網路連線及伺服器逐一進行盤查，硬體部分均功能正常，目前朝網路節點、CP（防火牆）、核心網路交換器等進行盤查及重啟作業。

台鐵公司表示，因系統設備有關閉重置需要，已責令各車站加派人力協助旅客人工購票服務，承商（中華電信）技術團隊也增派人力進駐持續全面檢視各項設備與系統設定，務必盡速排除異常，讓售票服務盡速恢復正常運作，造成旅客不便深致歉忱。

