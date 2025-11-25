售票網暴雷！鄧紫棋明年4月大巨蛋開唱 睽違6年兌現承諾

鄧紫棋明年將來台開唱。（圖／鄧紫棋IG）

香港歌手鄧紫棋出道多年，以深厚唱功與舞台掌控力聞名，曾於2013年因參與節目《我是歌手》聲勢大漲，並入圍當年金曲獎最佳華語女歌手獎項。近年她展開多場世界巡迴演出，遍及亞洲、歐洲與北美洲等地。然而，根據香港購票平台「Tixbay」公開資訊顯示，鄧紫棋將於2026年4月登上台北大巨蛋舉辦演唱會。雖然詳細日期與票價尚未公布，但消息曝光後隨即引發粉絲熱烈關注與討論。

今年8月，鄧紫棋在個人Instagram帳號宣布香港站加場時，吸引大量台灣粉絲留言敲碗，她也親自回覆「我好像最近聽到場地有消息！」一句話點燃粉絲高度期待。如今消息成真，粉絲也紛紛表示期待女神再現台灣舞台。

這將是鄧紫棋睽違6年再次來台開唱。她上一次在台演出為2019年的《X.X.X. LIVE》世界巡演，該巡演自2018年起跑，足跡遍布全球，場場反應熱烈。

此外，鄧紫棋的國際成就亦備受肯定。美國葛萊美獎官網曾點名她為「推動華語音樂走向世界的重要人物」，並指出她的巡演票房曾名列全球女性歌手第4名，顯示其在國際樂壇的影響力。

此次台北大巨蛋演出雖尚未釋出票價與詳細資訊，但已在Tixbay售票網提前曝光，業界人士預測，待正式售票啟動後勢必再現一票難求的盛況。

鄧紫棋明年4月來台開唱。（圖／Tixbay）

