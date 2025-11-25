售票網驚現明年四月大巨蛋演唱會！鄧紫棋兌現承諾重返台灣 網瞬間炸裂

記者林宜君／台北報導

人氣歌手鄧紫棋時隔多年終於確定明年重返台灣舞台。根據tixbay售票網公開的最新資訊，她將於明年4月登上台北大巨蛋開唱，日期與票價雖尚未公布，但消息一出立刻點燃社群討論，粉絲紛紛喊準備搶票。

鄧紫棋自出道以來以強勁唱功與舞台魅力受到關注，曾因參與《我是歌手》聲勢大漲，並於2013年入圍金曲獎最佳女歌手。近年鄧紫棋展開世界巡演，海外反應熱烈，演出實力屢獲國際肯定。今年7月，鄧紫棋在IG宣布香港站加場時，台灣粉絲湧入大批留言盼她來台，她也親自回覆「台灣場地有消息﹗」，引發粉絲期待，如今總算兌現承諾。

鄧紫棋此前曾被美國葛萊美獎官網點名為「推動華語音樂走向世界的重要人物」。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

事實上，鄧紫棋此前曾被美國葛萊美獎官網點名為「推動華語音樂走向世界的重要人物」。官方更公開指出，鄧紫棋的巡演票房成績曾名列全球女性歌手第4位，顯示其國際影響力相當可觀。鄧紫棋上次登台灣演出已是 2019年的「X.X.X. LIVE」世界巡迴演唱會，該巡演自2018年啟動，橫跨亞洲、歐洲與北美洲，場場掀起熱潮。如今睽違6年再度來台，勢必再寫下搶票新紀錄。

