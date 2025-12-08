售票資訊看這！泰國GL劇《我們的愛》爆紅 Emi、Bonnie宣布1月訪台

【緯來新聞網】泰國GMMTV旗下女星Emi與Bonnie今年憑藉主演的GL（Girls Love）影集《我們的愛》一舉爆紅。今年5月，他們將首場海外見面會獻給台灣，收穫粉絲熱烈支持。闊別半年多的時間，EmiBonnie宣布將再訪台灣，於2026年1月11日在Zepp New Taipei舉辦《EmiBonnie Fan Meeting in Taipei》。

泰星Emi（左）與Bonnie今年憑藉主演的GL（Girls Love）影集《我們的愛》一舉爆紅。（圖／無限娛樂提供）

Emi與Bonnie上月底剛宣布二搭主演新劇《Moon Shadow Series》，消息一出便令粉絲期待不已。主辦單位無限娛樂也隨即在臉書預告兩人將於2026年初再度來台的好消息。上回Emi、Bonnie造訪寶島，粉絲準備滿滿美食、應援影片、手幅及排字「❤eb」等暖心應援，讓兩人深受感動。Emi當時表示，即使語言與居住地不同，台灣粉絲仍讓她感到非常靠近；Bonnie也許願能再訪台灣與粉絲相聚，如今不到一年便兌現承諾，再次與大家相見。



EmiBonnie Fan Meeting in Taipei資訊：



活動日期：2026/1/11 星期日 (SUN)

活動時間：17:30

票價：VIP區NT$8,200 / A區NT$6,800 / B區NT$5,400 / C區NT$3,200 / 愛心席NT$3,200

活動場地：Zepp New Taipei (宏匯廣場)

活動地址：新北市新莊區新北大道四段3號8樓

售票時間：2025/12/20 星期六 (SAT) 10:05

售票系統：KKTIX / 全家便利商店Famiport

