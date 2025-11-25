售虛假流量！陸警破獲直播詐騙 300多名主播遭騙近1600萬

大陸寧夏中衛市沙坡頭區網警破獲一起以提供「直播推流」服務為名實施詐騙的網路水軍（即網軍）案件，成功打掉以張某為首的5人犯罪團夥。該集團招募80餘名水軍成員，對大陸300多名網路主播實施詐騙，金額累計360餘萬元人民幣（約1596萬元新台幣）。

張某犯罪團夥詐騙300多位直播主金額累計近1600萬元。（ 圖／翻攝百度「公安部網安局」 ）

據大陸公安部網安局25日揭露，網警在日常工作中發現，某平台直播間觀看人數呈現「階梯式暴漲暴跌」的異常模式。這種明顯違背傳播規律的流量曲線引起警方高度警覺，經初步核查後，一個組織網路水軍製造虛假流量進而實施精準詐騙的犯罪團夥逐漸浮出水面。

警方進一步偵查查明，犯罪嫌疑人張某長期偽造某網路平台官方工作人員身份，在大陸招募80餘名水軍成員及技術人員，打造虛假流量「手機牆」。他們以「包上熱門」、「內部渠道」、「快速漲粉」等話術為餌，誘使渴望提升直播人氣的主播支付高額服務費，並強制要求主播每日參加所謂「流量密碼授課」。

當主播識破虛假人氣要求退款時，張某團夥便採取拖延推諉等手段迫使其放棄並拒絕退款。警方指出，該團夥行為嚴重擾亂平台正常經營秩序和網路市場經濟環境，侵害廣大消費者及合法經營者的權益。

張某犯罪團夥打造虛假流量的「手機牆」。（ 圖／翻攝百度「公安部網安局」 ）

在掌握完整證據鏈後，公安機關精準鎖定轄區嫌疑人及上線張某犯罪窩點，現場查獲手機、電腦等作案工具140餘部，查獲用於製造虛假流量直播帳號4300餘個，用於註冊帳號公民個人資訊4100多條，包含手機號碼、身分證資訊，固定電子證據10萬餘條。5名主要犯罪嫌疑人均已採取刑事強制措施。

網警提醒，任何宣稱「包漲粉」、「保流量」、「內部流量扶持」、「包上熱門」等服務的收費行為均為詐騙，正規平台不會以個人名義收取推廣費用。公安機關將持續保持對網路水軍及各類網路違法犯罪活動的高壓嚴打態勢，堅決維護清朗網路空間和人民群眾的財產安全。

