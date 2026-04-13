售黑心康普茶 金蘭第4代百萬交保

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金蘭食品第4代、松樹角公司負責人鍾淳仁、林思瑜夫婦，創辦知名「好菌好俊康普茶」，卻涉嫌將過期康普茶改裝，並竄改效期販售，桃檢10日指揮調查局、會同衛生局查扣逾300公斤問題產品，檢察官訊後諭知鍾男、林女各以100萬元、30萬元交保，業者緊急致歉下架並啟動退費。

鍾淳仁曾任金蘭食品董事長，因家族爆發經營權之爭卸任，後來創辦康普茶品牌，將傳統醬油釀造經驗與技術，應用於康普茶發酵，在業界被封「發酵教父」，而該品牌也在2023、2024年連獲世界康普茶大賽銀牌。

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桃檢日前獲報該品牌標示不實，指揮桃園市調處蒐證，10日與衛生局兵分多路搜索松樹角公司蘆竹區廠房及鍾、林2人桃園區住處，發現業者違法使用過期濃縮汁當原料，並將已過期的康普茶裝入鋁罐裝「借屍還魂」，重新分裝入750毫升的高質感香檳瓶內，甚至指示員工以化學溶劑塗銷原效期標示，重新打印延長期限對外販售。

稽查人員查扣逾期原料、半成品及成品共47項，總計325.67公斤，全數封存並勒令業者立即停止製造及販售，啟動回收下架機制，若未下架最高可罰300萬元。

檢察官複訊後，認定鍾男等人涉犯偽造文書、商品虛偽標記、詐欺取財及違反《食安法》販賣攙偽食品等罪諭知鍾男、林女100萬元、30萬元交保，2名員工各5萬元交保。

松樹角公司11日緊急發出退費公告，坦承部分產品使用逾期原料，歸咎於內部控管疏失，對社會大眾致歉。受波及品項包含「非常莓好」、「就是蜜桃」、「陽光檸檬薄荷」的300毫升與750毫升包裝，以及「蘋果派派」750毫升與「繽紛派對」等產品，即日起全面下架並委託第三方檢驗，並啟動全額退費。